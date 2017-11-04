Простые правила для сбережения денег в семье

Семья - это отдельная единица социума. У нее есть свои правила, свои обязанности внутри дома и свой бюджет.

И часто случается, что деньги, получаемые членами семьи, распределяются и тратятся не совсем правильно. Отсюда и жизнь в долг, и постоянные споры о том, кто лучше будет распоряжаться финансами в семье.

Как суметь сохранить деньги? Научиться экономии, взять на заметку некоторые правила и следовать им.

Например, не откладывать оплату штрафов, коммунальных платежей и прочего. За каждый просроченный день/месяц будут начисляться штрафы и пени, так что в итоге вы заплатите больше, чем указано в счете. Сразу платите по штрафным квитанциям и счетам. Если у вас в нужный момент не хватает необходимой суммы денег, вы можете воспользоватся услугой сос кредит

В Сети выбор товаров гораздо больше, чем в реальных магазинах. Что мешает вам начинать осваивать интернет-шоппинг? Не надо будет тратиться на бензин, чтобы объехать магазины, да и цены интернет-магазинов могут быть куда ниже. Для экономии денег на доставке можно опросить своих друзей и купить товары еще и для них: обычно при закупке на большую сумму доставка бывает вовсе бесплатной.

Дисконтные карточки тоже не должны остаться в стороне, если вы хотите сберечь деньги. По картам привилегии можно найти товар дешевле, получить скидку или накопить ценные баллы. Если у вас нет подобных карт - берите их у своих родных и товарищей.

Краеугольный камень экономии - расчеты и списки покупок. Точно пишите количество продуктов, обуви и одежды, которые вам понадобятся. Этим вы избежите импульсивных приобретений и не потратите лишнего.

Когда в доме произошла поломка крана или сломался компьютер, не спешите сразу набирать номер мастера. С мелким ремонтом вы вполне справитесь сами или с помощью друзей.

На некоторых продуктах тоже можно экономить, причем рационально. Лук, укроп и маленькие помидоры-черри поддаются выращиванию на подоконнике. Впрочем, есть и такой вариант, как заморозка купленной "по дешевке” зелени и овощей.

Многие избегают экономии денег, считая это занятием, достойным лишь старых скряг. Но вам вовсе не предлагается покупать дешевую еду или старую одежду за копейки. Достаточно лишь уметь найти нужный вам товар, но по более низкой цене, без потери в качестве. В кино можно ходить не по вечерам, когда много людей и стоимость билетов выше, а на утренний сеанс. Для прогулок с парке с детьми воду стоит брать из дома, а не покупать в ларьках.