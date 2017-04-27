Какой должна быть ванная комната

Ванная комната представляет собой удивительное место расслабления. Само собой, яркие цвета в данном помещении уж точно не к месту, а вот спокойные пастельные тона то, что надо. В данном случае, стоит отметить, уместными станут тонкие узоры, а также изящные аксессуары. Но и это еще не все: цвета ванной в целом должны полностью гармонировать с тем цветовым оформлением, что присущ всей квартире.

Признанная царица ванной комнаты это ванна. Сегодня магазины сантехники, в частности «Кvadratura», предлагают самые разнообразные варианты: ванна в полную длину или же угловая, асимметричная, или с гидромассажем, определенной подсветкой, ванна водосберегающая, островная ванна и даже новинка ванна-гамак (что же, вещь эта совершенно непрактичная, но тем не менее, крутая).



Многообразие цвета от традиционного и привычного белого до траурного и убийственно черного. Получается все на любой вкус. Само собой, выбранный стиль ванны обязательно должен поддерживаться и остальными обитателями ванной. В этом случае также предоставляется безграничный ассортимент, чуть ли не до поющего умывальника.

Полет фантазии и огромное количество всяческих новаций это, конечно же, довольно интересно, но данном случае главное не переборщить. Ведь данная комната обязательно должна быть именно функциональной и практичной, удобной для всех: гостей, постоянных жителей, деловых партнеров.