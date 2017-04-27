Светодиодные ленты и линейки в современном интерьере

Светодиодные ленты и линейки универсальный, энергоэкономичный, надежный и функциональный источник света.

Все чаще для оформления дополнительного освещения в интерьерах квартир, мебели либо для тюнинга автомобиля, в ландшафтных композициях, для подсветки наружной рекламы, используют универсальные источники света светодиодные ленты и линейки. Главное преимущество изделий это потребление минимального количества электроэнергии и свечение потрясающей красоты.





Светодиодные изделия это идеальное решение для потолочного (многоуровневого, закарнизного) освещения в домах, квартирах, магазинах, офисах. Такое освещение может быть в виде локальной подсветки, например: на окнах или зданиях (особенно в канун Нового года). Очень популярно светодиодное освещение и у автовладельцев, его устанавливают по периметру кузова, делают подсветку снизу транспортного средства.

К сожалению, линейки и ленты имеют и свои минусы это ограниченная длина. Данный момент связан с техническим фактором: фиксированная длина обеспечивает одинаковую яркость всех светодиодов. Также ленту нельзя сгибать, снимать и переустанавливать с одного места в другое, так как конструкция довольно хрупкая и может переломиться или порваться.



Преимущества светодиодных линеек и лент

Основные преимущества светодиодных линеек и лент:

компактность; довольно простой монтаж; гибкость; низкое потребление электроэнергии; безопасность.

Светодиодные ленты бывают многоцветными (трехцветными), одноцветными, неоновыми, с эффектом бегущей волны, с боковым свечением.

Обратите внимание, что светодиодные ленты могут быть самоклеющимися, что очень удобно при монтаже, особенно если конструкция (ниша, мебель, автомототехника) на которую крепится изделие неровная.



Одним словом, - светодиодные ленты это удобно в работе и красиво в оформлении. более того, они обладают низким энергопотреблением и имеют высокий световой поток. Все эти качества позволябт создавать современные и оригинальные варианты подсветки.