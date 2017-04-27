 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У Рівному обговорили проблеми лікування та профілактики серц ..
Близько сотні фахівців медичної галузі взяли участь в Другій обласній конференції «Лікування та проф ...


Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів
16 - 17 травня відбувся обласний конкурс-змагання юних фотолюбителів «Ми – діти України!». Організат ...


За втручання Здолбунівської місцевої прокуратури добровільно ..
Здолбунівською місцевою прокуратурою особлива увага приділяється захисту прав дітей та держави в осв ...


Неповнолітнього, який підозрюється у нанесенні смертельних т ..
У с.Мар’янівка Здолбунівського району у власному помешканні було виявлено 15.05.2017 мертвим 54-річн ...


У Дубні засуджено винуватця ДТП, в якій постраждав журналіс ..
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області підтримав позицію Дубенської місцевої прокуратури і ...


Понад 1 тисячу патронів та 10 гранат вилучено з автомобіля у ..
Автомобіль марки «Шевроле-Авео» зі зброєю був зупинений 28.04.2017 вночі на вимогу працівників поліц ...


Юні науковці на Рівненщину повернулися з відзнаками
21-24 квітня у Києві відбувся заключний ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць ...
 
Светодиодные ленты и линейки в современном интерьере
Переглядів Переглядів: 50  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:06
Светодиодные ленты и линейки универсальный, энергоэкономичный, надежный и функциональный источник света.
Все чаще для оформления дополнительного освещения в интерьерах квартир, мебели либо для тюнинга автомобиля, в ландшафтных композициях, для подсветки наружной рекламы, используют универсальные источники света светодиодные ленты и линейки. Главное преимущество изделий это потребление минимального количества электроэнергии и свечение потрясающей красоты.
Светодиодная лента купить
Светодиодные линейки и ленты это разноцветные либо совершенно белые светодиоды, которые соединяются в единую полоску (гибкую либо негибкую). Управлять подобными изделиями можно при помощи специального контроллера, его можно приобрести вместе с линейками и лентами. Срок непрерывной эксплуатации составляет в среднем 5 лет.
Светодиодные изделия это идеальное решение для потолочного (многоуровневого, закарнизного) освещения в домах, квартирах, магазинах, офисах. Такое освещение может быть в виде локальной подсветки, например: на окнах или зданиях (особенно в канун Нового года). Очень популярно светодиодное освещение и у автовладельцев, его устанавливают по периметру кузова, делают подсветку снизу транспортного средства.
К сожалению, линейки и ленты имеют и свои минусы это ограниченная длина. Данный момент связан с техническим фактором: фиксированная длина обеспечивает одинаковую яркость всех светодиодов. Также ленту нельзя сгибать, снимать и переустанавливать с одного места в другое, так как конструкция довольно хрупкая и может переломиться или порваться.

Преимущества светодиодных линеек и лент
Основные преимущества светодиодных линеек и лент:
компактность; довольно простой монтаж; гибкость; низкое потребление электроэнергии; безопасность.
Светодиодные ленты бывают многоцветными (трехцветными), одноцветными, неоновыми, с эффектом бегущей волны, с боковым свечением.
Обратите внимание, что светодиодные ленты могут быть самоклеющимися, что очень удобно при монтаже, особенно если конструкция (ниша, мебель, автомототехника) на которую крепится изделие неровная.

Одним словом, - светодиодные ленты это удобно в работе и красиво в оформлении. более того, они обладают низким энергопотреблением и имеют высокий световой поток. Все эти качества позволябт создавать современные и оригинальные варианты подсветки.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Используем светодиодные лампы
  • Идеальное освещение при помощи точечного света
  • Система адаптивного освещения
  • Производитель конвейерного оборудования для пищевой промышленности
  • Основные характеристики светодиодных лент

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Июнь 2017 (2)
    Май 2017 (29)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)
    Февраль 2017 (29)
    Январь 2017 (24)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua