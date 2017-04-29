На Сарненщині розслідується факт службового підроблення

Сарненська місцева прокуратура спільно із правоохоронними органами вживає заходи щодо боротьби із корупцією та злочинами у сфері використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель та утримання доріг області.

За погодженням із прокуратурою слідчим Сарненського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області повідомлено про підозру керівнику та головному інженеру одного із комунальних підприємств м.Сарни у вчиненні ними кримінальних правопорушень, що передбачені ст.ст. 191, 366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, службове підроблення).

На підставі зібраних у ході досудового розслідування доказів встановлено, що внаслідок вчинення службового підроблення офіційних документів було розтрачено бюджетні кошти на загальну суму 144 тис грн при здійсненні закупівлі гусеничного трактора та піскорозкидача, які мали використовуватися для прибирання доріг у зимовий період.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та завершення досудового розслідування з метою скерування обвинувального акта до суду.

Про це повідомив керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області Ярослав Баглєй.



Матеріали Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області.