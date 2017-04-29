Житло у новобудовах: що купують в сучасній Україні?

Які квартири зараз «в моді»?

Як відмітили українські ріелтори, за кілька останніх років у розвитку ринку нерухомості намітилась закономірна тенденція – якщо ціна квадратного метру у новобудові нижче або дорівнює вартості «вторинного метру», то покупець неодмінно обере метри новозбудованого приміщення. Для цього є кілька об’єктивних причин: новобудови відзначаються комфортністю, престижністю і вигідно відрізняються від радянських «хрущовок».

Відомо, що новобудови в Україні бувають двох видів – елітні або «бізнес-класа» та середньої або економної групи. Хоча в державі переважають саме такі новобудови, то як показує практика знайти хоч якісь розбіжності в них дуже важко. Нині серед експертів популярним став жарт, що в на вітчизняному ринку є елітні новобудови і «всі останні». І у цих «останніх» новобудовах найбільшим попитом користуються однокімнатні та двокімнатні квартири, більше віддається перевага малогабаритним. Саме таку думку висловлює головний аналітик компанії ЛУН.ua Анна Грєбньова. «Такий вибір пояснюється обмеженим бюджетом наших покупців. Хоча каталог ЛУН.ua надає великі можливості для вибору житлових приміщень, більшою увагою користуються саме квартири економ-класу», - каже експерт.

Що характерно, за словами експерта, у новобудовах «бізнес-класа» ситуація кардинально інакша – швидше розпродаються двокімнатні та трикімнатні квартири. Їх площа коливається від 80 до 120 кв. м. Важко відповісти, чому цей вид назвали саме так. Адже зрозуміло, що більшості представникам вітчизняного малого бізнесу таке житло зовсім не по кишені. До того ж у таких будівлях мешкають багато державних службовців, які офіційно до бізнесу ніякого відношення не мають. Проте ринок елітного житла поки ще розвивається – його заслужено можна назвати молодим.

Як ми бачимо, «метри» у новобудовах користуються попитом. Та час, коли квартири миттєво розбирались ще до введення в експлуатацію будинку, пройшов. Не так давно ринок нерухомого майна був ринком продавців. Висока інвестиційна привабливість новобудов зводила нанівець ті чи інші недоліки нових житлових комплексів. В посткризовий період з ринку зникли спекулянти, банки майже припинили давати іпотечні кредити. Таким чином кількість платоспроможних клієнтів значно зменшилась і ринок нерухомості почав цілковито належати лише покупцям. Настала черга забудовникам підлаштовуватися під вимоги клієнтів.