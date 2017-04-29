6 простых секретов создания собственного стиля, советы от Mium

Одежда - это рассказ о себе. Как говорится, встречают по одежке. Ваша задача – создать свой собственный индивидуальный стиль. Это означает, что вы всегда должны быть уверены в том, что у вас прекрасный внешний вид. Как только вы найдете свой стиль, вам не нужно будет стараться угнаться за последней модой. Если нет времени гнаться, смотрите самые модные новинки на сайте-партнере Mium.com.ua

К тому же, вы будете совершать меньше ошибок в выборе одежды, и она не будет пылиться в шкафу. Чтобы вы смогли приступить к созданию собственного имиджа, нужно учесть несколько базовых принципов. Так как же составить гардероб так, чтобы он отражал ваш характер?

1. Определите свой психотип

Романтичных особ подчеркнут изящные вещи, кружева, пастельные цвета, легкие ткани. Женщины-вамп будут выглядеть хорошо в контрастных нарядах, выделяющих привлекательные части тела. Бизнес-леди подойдут элегантные костюмы, выдержанные в двух-трех ведущих тонах. Ну а девушка-свой-парень будет выгодно смотреться в одежде стиля casual. Конечно, это всего лишь самые распространенные клише. Они вполне могут не совпадать с вашим характером. Выбирать одежду стоит из собственных предпочтений.

2. Узнайте свой тип внешности

Это поможет выбрать подходящие цвета, в которых вы будете выглядеть наиболее эффектно. Согласитесь, брюнетка со светлой кожей выглядит куда более привлекательно в ярком красном платье холодного оттенка, чем в точно таком же, но оранжевом по цвету.

3. Разберите шкаф

Оставьте те вещи, в которые соответствуют выбранному направлению. Одежду, которую вы не носите, можно отдать, продать или просто перешить под новую себя.

4. Добавьте отличительную черту

У каждого стильного человека есть собственный знак отличия, по которому его узнают. Карл Лагерфельд носит черные очки, костюм и длинные волосы, Фрида Кало – длинные цветастые юбки и обилие украшений, Коко Шанель – нитку жемчуга. У вас тоже должна быть своя особенная деталь. Она принесет в ваш образ законченность.

5. Ищите одежду и аксессуары везде

Не стоит ограничиваться масс-маркетом. Хорошую одежду можно обнаружить везде, начиная от дорогих бутиков и заканчивая бабушкиными сундуками. Покупать одежду на блошиных рынках, в аутлетах или секонд-хендах тоже не зазорно: многие знаменитости так делают. В такие магазины наведывались Мадонна, Мерилин Монро, Роберт Патиссон и другие звезды. Оно и понятно: там можно найти эксклюзивную вещь за приемлемую цену. Если в магазинах нет подходящих моделей, здорово научиться шить самой. Тогда вы точно будете уверены, что такой модели нет ни у кого.

6. Вдохновляйтесь

Смотрите модные показы, листайте журналы, обращайте внимание на уличную моду. Идеи нарядов приходят в самый неожиданный момент. Теперь вы точно не промахнетесь в выборе одежды, потому что в голове есть четко сформированный образ.

Это основные советы по созданию собственного стиля. Добавляйте в них свои. Экспериментируйте, не останавливайтесь на чем-то одном. Стоячая вода рано или поздно превращается в болото, поэтому нужно двигаться дальше. Помните главное правило моды: в моде нет правил.

Статья подготовлена по материалам сайта http://mium.com.ua/ru/