О пользе чаев со специями и лечебными травами для мужчин и женщин

В СМИ и Интернете мы часто встречаем рецепты чаев со специями. Очень важно знать, что специи, а также травы, могут привести к гормональным изменениям в организме. Имбирный чай, который любят пить многие женщины, способствует вырабатыванию мужских гормонов. Он на Востоке считается мужским напитком. Корица не совсем подходит для женщины. Но небольшое количество корицы не повредит, это намного лучше, чем такое же количество имбиря.

Имбирь - это не только тонизирующее, но и противовоспалительное средство. Его употребляют в чае для профилактики различных заболеваний, он повышает иммунитет организма человека. Имбирный очень хорошо помогает от простуды, разогревает кровь. Женщинам можно пить имбирный чай, но только в лечебных целях. А с корицей употребляется как тонизирующее и оздоровительное средство.

Ягодные чаи подойдут для всех, чтобы согреться и иметь хороший иммунитет. Есть травы, которые способствуют успокоению нервной системы (например, ромашка, мята, липа). Мятный для женщин является очень подходящим - мята способствует вырабатыванию женских гормонов. Мужчинам пить мятный чай не очень рекомендуется, но в редких случаях можно пользовать как средство от бессонницы.

Ромашка имеет успокаивающий и противовоспалительный эффект и на гормоны не влияет. Цветки липы также не влияют на работу гормональной системы и помогают от простуды. При употреблении травяных чаев следует учесть наличие взаимосвязи чая, трав и специй с кровеносным давлением. Зеленый чай, как известно, понижает давление. Понижают кровяное давление листья мяты и кусочки цитрусовых в добавление к чаю.

Часто различные виды мяты можно встретить в сочетании с зеленым чаем для придания аромата и успокоительного эффекта, а цитрусовые добавляют в черный чай. Но если в черный добавить много лимона, то он будет способствовать понижению давления.

На бессонницу может влиять одинаково как черный, так и зеленый чай. Если выпить в обеденное время черный с кусочками какао бобов и перца. То скорей всего у вас ночью будут проблемы со сном. Такое сочетание сильно разогревает кровь.

Для похудения используют зеленый чай. Существуют различные виды зеленого чая, некоторые из которых очень сильно влияют на снижение веса. Их необходимо пить строго по графику в определенное время в полном соответствии с инструкцией применения. Заваренный с корицей снижает аппетит и ускоряет обменные процессы, он способствует выведению из организма шлаков и токсинов. Имбирь способствует хорошему обмену веществ и может влиять на снижение веса.