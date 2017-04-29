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Реальный квест – возможности для уникального отдыха
Переглядів Переглядів: 54  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 11:59
Куда пойти в Киеве? Для современного человека это актуальнейший вопрос. Мы пресыщены развлечениями – кино, театры, аттракционы, спортивные площадки, кафе и крутые рестораны, клубы, прыжки с тарзанки, гонки на велотреках, «крокодил». Чего только нет?! Но всё время хочется чего-то особенного, что позволит в выходной день отрешиться от своей привычной жизни и отдохнуть интересно, незабываемо, так чтобы получить встряску своих эмоций. При этом желательно, чтобы развлечение было реальным, не у компьютера. И такой вид досуга есть – это квест.
Отличия и преимущества
У же в самом термине - реальный квест – заложена его суть. Перед вами игра, погружающая хоть и в вымышленный, но самый настоящий мир, где всё можно потрогать, повертеть в руках, где можно прожить определённый фрагмент времени и пережить крутую историю, оказавшись в «шкуре» какого-то героя.
Этот мир - квест комната, наполненная взаправдашними предметами, аксессуарами, декорациями, которые помогают вызвать у игрока впечатление непонарошковости происходящего. Вы сами находитесь в этом новом мире, вы действуете в нём, разгадывая его тайны при помощи отыскиваемых подсказок. Вы ищете путь к выходу, сообразуя свои шаги со своим внутренним пониманием этой действительности.
Всегда присутствует элемент экшена. Этому способствуют оригинальные сценарии на шпионско-детективно-мистические темы. Вы становитесь сыщиками, суперагентами или попадаете в логово социопата, цель которого психологически подавить вас, заставить раскаяться в своих грехах. Любой реальный квест встряхнёт эмоционально и уведёт вас от серой реальности.
И конечно, придётся призвать все свои способности к нестандартному осмыслению возникающих ситуаций. А ещё – умение контактировать с другими людьми, входящими в коллектив геймеров. И здесь не имеет значения, это ваши давние приятели, или вы всего как неделю работаете в одной фирме. Вы сплотитесь, чтобы достичь конкретной игровой цели, единой для всех.
Мы полагаем, что вопрос - куда пойти в Киеве имеет наилучший ответ: обратиться в квест-центр. Там помогут развлечься на всю катушку. Будет весело, интересно, загадочно и активно, полезно для души и тела. Именно так и нужно проводить досуг людям различных возрастных категорий. И не имеет значения, подросток ли вы или солидный человек. Квест объединит всех и приносит по истенне незабываемое удовольствие от приятно проведенного времени.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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