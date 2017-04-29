Насколько важны услуги таможенного брокера

Таможенный брокер - это организация предоставляющая ряд услуг, связанных с декларированием товара или транспортных средств для коммерческого использования, пересекающих границы Украины. Если деятельность вашего предприятия связанна с импортом или экспортом товара из-за рубежа, рано или поздно, но таможенно-брокерские услуги в Киеве вам все, же потребуются. Свою деятельность таможенный брокер может осуществлять в любом, на свое усмотрение таможенном органе. Все взаимоотношения предприятия и таможенного брокера ведутся строго по договору поручения.

Таможенный брокер декларирует данные о товаре и транспортных средствах путем указания цели перемещения через границу, стоимости, и других сведений которые могут потребоваться для дальнейшего пограничного контроля.

Обязанности таможенного брокера перед предприятием, заключившим с ним договор:

- обеспечение декларирования товара таможенному органу;

- предоставление необходимых документов для оформления товара и дальнейшего контроля;

- аккредитация на таможне в Киеве (регистрация вашей компании для ведения внешнеэкономической деятельности);

- предъявление товаров таможенному органу;

- присутствие на контроле и при оформлении товара на таможне;

- по договоренности с заказчиком может производить оплату необходимых платежей и сборов;

- предоставлять предприятию необходимую информацию, которая касается требованием законодательства к его товару;

От предприятия таможенный брокер имеет право требовать пакет документов и точных сведений, которые касаются перемещения декларируемых товаров через границу страны, а также дополнительной информации для их оформления. Для осуществления своих вышеперечисленных обязанностей, таможенный брокер имеет право действовать на свое усмотрение, в интересах предприятия, если предоставленные им сведения неверны или их недостаточно для оформления в соответствии с законом Украины.

В случае если таможенный брокер считает, что предоставленного заказчиком пакета документов недостаточно для декларирования товара, или же был выявлен факт противоправных действии со стороны заказчика, таможенный брокер имеет право отказаться от декларирования товара и разорвать с предприятием договор сотрудничества.

Услуги таможенного брокера, при ведении бизнеса связанного с внешнеэкономической деятельностью, являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми как в Киеве, так и других регионах Украины.