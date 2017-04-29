Если вы хотите обустроить свое жилье в соответствии с последними тенденциями моды - тогда римские шторы - то, что Вам нужно. Римские шторы - это очень экономичный и универсальный способ декорирования окон любых помещений. Благодаря своей простоте выглядят они очень изысканно, а главное достойно. С их помощью легко окно превращается в украшение комнаты. Тем более что купить римские шторы в Украине уже давно не является проблемой, а их ассортимент очень велик.

Кроме того, римские шторы прекрасно смотрятся, как в приподнятом состоянии, когда образуются складки, так и в опущенном - создавая единое полотно. Самое интересное и приятное для производителей то, что их можно изготавливают из различных тканей. Если вы хотите сделать свой интерьер неповторимым и придать ему особую элегантность, тогда вам следует заказать и купить римские шторы из оригинальных тканей с необычным рисунком, а также украсить шторы люверсами и декоративной отделкой. А еще допустимо сочетание различных тканей в одной шторе. Кроме этого еще может быть очень разнообразным и низ шторы - его можно сделать фигурным или украсить бахромой, кистями, тесьмой - и всем тем, на что хватит вашей фантазии.

Римские шторы очень прекрасно сочетаются с различными видами гардин и портьер, создавая неповторимую игру стилей, идеально подходят для любого интерьера от классики до хай-тек. Данные шторы очень удобны и практичны и это одна из их преимуществ. А еще их можно устанавливать как к потолку, так и к стене, в проем окна и даже на оконные рамы.

Больше римские шторы используются в том интерьере где невозможно установить широкие шторы или они выглядят некрасиво. Благодаря удобной конструкции, римские шторы можно разместить на любом окне или проеме, а также там, где достаточно мало места. А еще данные шторы используются в случае, когда окна необходимо полностью затенять. Уровень такой шторы можно удобно регулировать, что позволяет легко закрывать ровно ту часть окна, которую необходимо.

Ткани, используемые для пошива штор, могут быть не только подобранные по цвету и фактуре под ваш интерьер, а еще специально заказаны именно для вашего проэкта. Также возможен пошив штор с вашими логотипами или другими изображениями.

Еще одним преимуществом римских штор является то, что они очень практичны и удобны в уходе. В случае загрязнения их достаточно просто снять с карниза и постирать, они очень надежны и служат очень долго.