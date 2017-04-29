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Кренки
Переглядів Переглядів: 56  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 12:05
Продажа воблеров O.S.PКласс «кренков» является одним из самых универсальных среди всего ассортимента воблеров. Приманки этого вида используются как для ловли в самых разных условиях, так и для охоты за многими хищниками, населяющие наши водоемы. Конструктивно кренкбейт представляет собой короткий воблер с объемным телом. Такая форма корпуса придает этому воблеру высокочастотную и стабильную игру на разных типах водоемов, в том числе и на быстром течении, что значительно расширяет сферу его использования. Класс кренков представлен моделями, которые можно применять для ловли разными типами снастей. Например, для эффективного облова глубоководных участков водоема превосходно себя зарекомендовали приманки Deep-X 300, Deep-X 150, Deep-Six от всемирно известного японского бренда Megabass. Приманка ZipBaits B-Switcher 4.0 и воблер O.S.P Blitz также отлично подойдут для этих целей. Эти воблеры могут использоваться как для ловли в заброс, так и для троллинга.
Для ловли легкими снастями идеально подойдет Griffon. Среди любителей ультралайтовой ловли отлично себя зарекомендовали приманки Ima Roumba, которые идеально подойдут для ловли небольших хищников на неглубоких участках водоема. Трофеямы рыболова при использовании кренков могут стать самые разнообразные рыбы. Применяя глубоководные модели можно рассчитывать на поимку как крупного окуня или щука, так и сома с судаком. Приманки легкого класса, кроме традиционных окуней и щук,  превосходно подойдут для охоты за голавлем. Что касается проводке, то в сравнении с моделями воблеров, к которым необходимо применять рывковую проводку, кренки менее требовательны к навыкам рыболова. Для презентации этого класса приманок хищнику, необходимо всего лишь осуществить равномерную проводку.
В большинстве случаев этого может оказаться достаточно. Само собой разумеется, что более опытные рыболовы в зависимости от условий ловли или активности рыбы могут как  увеличивать, так и уменьшать темп проводки, делать паузы. Очень эффективной может быть чиркающая проводка кренка по дну, в результате которой приманка поднимает облачка мути, привлекая тем самым донных хищников. Еще одной особенностью глубоководных моделей, является их повышенная проходимость сквозь различные препятствия. Длинная лопасть, отбивается от коряг, например, не давая возможности тройникам зацепится. В целом, легкость в управлении, универсальность и отличная уловистость просто обязывают каждого спиннингиста иметь в своем арсенале представителя семейства кренкбейтов.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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