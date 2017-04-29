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Как наносят полуперманентную тушь на ресницы
Переглядів Переглядів: 54  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 12:07
Для того, чтобы детально изучить все особенности нанесения полуперманентной туши, необходимо пройти специальное обучение, где опытный мастер поделится своими знаниями и раскроет нюансы работы с каждым материалом. Однако в целом весь процесс достаточно прост, особенно для тех специалистов, кто работает с наращиванием. Несмотря на это, пробовать провести процедуру дома очень не рекомендуется. Основная причина заключается в том, что тушь, изготовленная на клеевой основе, моментально засыхает, при этом нужно успеть разделить реснички (пинцетом, специальной щеточкой), чтобы они не склеились. Потому что, если подобное случится, вашему клиенту, полученный результат, явно не придется по душе.
Весь сеанс занимает не более 45 минут (30 минут хватает на покраску верхних ресниц, 15 минут – на нижние волоски).

Процесс проходит примерно так:

  1. Клиентка удобно располагается на кушетке, расслабляясь.

  2. Ресницы молочком или иным средством очищают от косметики.

  3. Под глаза накладывают коллагеновые подложки, которые изолируют нижние волоски и защищают особо чувствительную кожу под нижним веком.

  4. Верхние реснички с помощью микрощеточки обезжиривают праймером, очищая их от частичек пыли и масляных веществ, благодаря чему происходит лучшее скрепление с тушью.

  5. После волоски одноразовой щеточкой расчесывают медленными прокручивающимися движениями. 

  6. При желании клиента можно провести процедуру под названием биозавивка ресниц, которая в несколько раз усилит эффект.

  7. Полуперманентная тушь первым слоем (самый ответственный) осторожно кисточкой наносится от корней к кончикам, одновременно мастер причесывает их. При необходимости волоски можно расчесать щеточкой и снять лишнюю тушь. При нанесении следует поэтапно двигаться от внешней стороны глаза к внутренней или наоборот. Все проводиться быстро, потому что она быстро высыхает.

  8. После этого, для того чтобы реснички не слиплись, их разделяют пинцетом.

  9. Далее дают высохнуть в течение 2-3 минут.

  10. Если необходимо создать дополнительный объем, то можно нанести несколько слоев (обычно достаточно двух-трех). После каждого нанесения тушь должна высохнуть.

  11. В той же последовательности перманентная тушь наносится на нижние реснички (обезжиривание, расчесывание, тушь, разделение). При этом глаза клиента должны быть закрыты.

  12. Остатки средств, которые могли случайно попасть на кожу, удаляют ремувером.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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