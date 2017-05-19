Вибороли 33 нагороди

10 золотих, 10 срібних та 13 бронзових медалей здобули рівняни на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку, що проходив у Кропивницькому. А Роман Новак ще й встановив рекорд України в штовханні ядра з результатом 16,17 м.



В змаганнях брали участь близько 200 учасників. Збірну команду Рівненської області представляли 15 спортсменів, які вибороли такі місця:



Біг 100 м.

І місце – Дейнеко Тетяна, клас F – 47, тренер: Поборончук М.А.;

ІІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.

Біг 200 м.

І місце – Дейнеко Тетяна, клас F – 47, тренер: Поборончук М.А.;

ІІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.

Стрибки у довжину з розбігу

ІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.

Штовхання ядра

І місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В. Левчик С.С.;

І місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.;

І місце - Новак Роман, клас F – 44, МСУ, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;

ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;

ІІІ місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;

ІІІ місце – Хільчишин В’ячеслав, клас F – 46, тренери: Фесовець О.М., Трофимчук М.В.

Метання диску

І місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.;

І місце – Новак Роман, МСУ, клас F – 44, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;

ІІ місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;

ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;

ІІІ місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В., Левчик С.С.;

ІІІ місце – Хільчишин В’ячеслав, клас F – 46, тренери: Фесовець О.М., Трофимчук М.В.

Метання спису

І місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;

ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;

ІІІ місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В., Левчик С.С.;

ІІІ місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.

Спортсмени з вадами зору

Біг 100 м.

І місце – Асєєва Ніна, клас Т/F – 13, тренер: Трофимчук М.В.;

ІІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.

Біг 200 м.

ІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.

Біг 400 м.

ІІ місце – Левчик Сергій, клас Т– 13, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.

Біг 800 м.

ІІІ місце – Левчик Сергій, клас Т– 13, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.

Стрибки у довжину з розбігу

ІІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/ F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.

Штовхання ядра

ІІІ місце – Асєєва Ніна, клас Т/F – 13, тренер: Трофимчук М.В.

Метання спису

І місце – Субота Роман, Т/ F – 13, тренери: Макринський С.О., Трофимчук М.В.

Метання диску

ІІ місце – Субота Роман, Т/ F – 13, тренери: Макринський С.О., Трофимчук М.В.

Спортсмени з вадами розумового і фізичного розвитку

Біг 100 м.

ІІІ місце – Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В., Трофимчук М.В.

Біг 200 м.

ІІ місце – Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В., Трофимчук М.В.

Стрибки у довжину з розбігу

ІІ місце - Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В.,Трофимчук М.В.