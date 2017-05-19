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Вибороли 33 нагороди
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 08:45
10 золотих, 10 срібних та 13 бронзових медалей здобули рівняни на чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку, що проходив у Кропивницькому. А Роман Новак ще й встановив рекорд України в штовханні ядра з результатом 16,17 м.
Вибороли 33 нагороди

В змаганнях брали участь близько 200 учасників. Збірну команду Рівненської області представляли 15 спортсменів, які вибороли такі місця:

Біг 100 м.
І місце – Дейнеко Тетяна, клас F – 47, тренер: Поборончук М.А.;
ІІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.
Біг 200 м.
І місце – Дейнеко Тетяна, клас F – 47, тренер: Поборончук М.А.;
ІІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.
Стрибки у довжину з розбігу
ІІ місце – Остапчук Віталій, клас F – 46, тренер: Пінчук В.Ф., Трофимчук М.В.
Штовхання ядра
І місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В. Левчик С.С.;
І місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.;
І місце - Новак Роман, клас F – 44, МСУ, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;
ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;
ІІІ місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;
ІІІ місце – Хільчишин В’ячеслав, клас F – 46, тренери: Фесовець О.М., Трофимчук М.В.
Метання диску
І місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.;
І місце – Новак Роман, МСУ, клас F – 44, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;
ІІ місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;
ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;
ІІІ місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В., Левчик С.С.;
ІІІ місце – Хільчишин В’ячеслав, клас F – 46, тренери: Фесовець О.М., Трофимчук М.В.
Метання спису
І місце – Ковальчук Юрій, клас F – 42, тренери: Коваленко В.С., Вдовин М.Я.;
ІІ місце – Міськов Андрій, клас F – 57, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.;
ІІІ місце – Антонов Руслан, клас F – 38, тренери: Трофимчук М.В., Левчик С.С.;
ІІІ місце – Вдовин Михайло, клас F – 42, тренер: Коваленко В.С.
Спортсмени з вадами зору
Біг 100 м.
І місце – Асєєва Ніна, клас Т/F – 13, тренер: Трофимчук М.В.;
ІІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.
Біг 200 м.
ІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.
Біг 400 м.
ІІ місце – Левчик Сергій, клас Т– 13, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.
Біг 800 м.
ІІІ місце – Левчик Сергій, клас Т– 13, тренери: Трофимчук М.В., Полюхович В.О.
Стрибки у довжину з розбігу
ІІІ місце – Бондарчук Валентин, клас Т/ F – 13, тренери: Трофимчук М.В., Зуєв О.К.
Штовхання ядра
ІІІ місце – Асєєва Ніна, клас Т/F – 13, тренер: Трофимчук М.В.
Метання спису
І місце – Субота Роман, Т/ F – 13, тренери: Макринський С.О., Трофимчук М.В.
Метання диску
ІІ місце – Субота Роман, Т/ F – 13, тренери: Макринський С.О., Трофимчук М.В.
Спортсмени з вадами розумового і фізичного розвитку
Біг 100 м.
ІІІ місце – Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В., Трофимчук М.В.
Біг 200 м.
ІІ місце – Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В., Трофимчук М.В.
Стрибки у довжину з розбігу
ІІ місце - Холод Оксана, клас Т/F – 20, тренери: Артинюк К.В.,Трофимчук М.В.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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