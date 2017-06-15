Глаза это зеркало души, тогда, проводя аналогию, можно утверждать, что окна – это отражение стиля интерьера, а потому к выбору штор, гардин, тюлей, портьер и занавесок принято подходить со всей строгостью. И это не случайно. Заходя в жилое помещение, человек интуитивно обращает взор к свету, льющемуся из окна, а значит, первоначально оценивает декор окна, который дает подсказку об общем интерьере комнаты.

Роль декорирования окон в общем интерьере крайне важна, а корректный выбор штор podushka.com.ua/ru/catalogue/242.html, их расцветки и материала – целая наука, фундаментом которой служит умение правильно читать и понимать стили. Ведь только гармоничное соответствие между общим (стиль комнаты) и частным (стиль штор) создаст впечатление того, что в доме живут люди с хорошим вкусом.

Наиболее популярными ныне считаются современные стили интерьера:

- Хай-тек. Самый молодой стиль. Любит функциональность, строгую идеальную геометрию, сочетание не более чем двух цветов, минимальное использование декора и массу свободного пространства. Четкость и холодность линий, свет, отраженный в стекле и металле. К такому стилю идеально подойдут шторы из прямых полотен, без складок и декора, изготовленные из грубого льна, хлопка, полупрозрачные и однотонные. К хай-теку шторы для гостиной и спальни лучше выбрать в японском стиле, но без этнической символики, для кухни идеальным вариантом будут рулонные или шторы в римском стиле.

- Эклектика. По сути, это смешение стилей, культур, мнений, а значит, стиль благоволит к отсутствию строгих канонов, главное не переборщить в смешивании оттенков и помнить, что эклектика это выдержки красоты и комфорта из стилей прошлого. Для этого стиля подойдут шторы из мягких струящихся тканей, пропускающих воздух (хлопок плюс вискоза), немного декора – складок, рюшек, но отсутствие помпезности и громоздкости. К эклектике шторы для спальни стоит выбрать в скрещенном или итальянском стиле, классику с красивым карнизом. А вот окна в зале, гостиной и столовой лучше декорировать строгой классикой, шторами на петлях, люверсах, завязках.

- Арт-Деко. Один из современных французских стилей, который благоволит к ленивой легкости и изяществу. Переломный стиль, создающий впечатление неосознанности. Тут главное правильно подобрать шторы для зала, комнаты, где предполагается принимать гостей. Шторы не должны быть длинными, формировать каскады, складки. Отлично подойдут рулонные, бамбуковые или римские.

- Поп-Арт. Стиль «кислоты», хаотичного смешения цветов и геометрий. В нем будут уместны римские и японские шторы, ткань которых декорирована нестандартными орнаментами и геометрическими формами.

- Минимализм. Само название говорит за себя. Стиль штор для любой из комнат не должен использовать декор. Это скорее полотна, шторы-экраны, без массивных складок, карнизов и прочего. Спокойные оттенки, отсутствие узоров, рисунков.

Большую популярность сегодня имеют этнические стили, к ним подобрать шторы проще всего. Французское направление благоволит к французским шторам из легкой ниспадающей ткани. Скандинавский, кантри, деревенский фактически одинаковые стили, они будут подчеркнуты шторами из натурального льна, хлопка, сатина, с минимальным использованием складок, но не рюшей.

И, наконец, извечная классика: ампир, романский стиль, ренессанс. Сюда можно отнести классицизм, романтизм и другие. Тут не обойтись без атласа, вискозы, полиэстера, пышных складок, ламбрекенов и вычурного декора.