Територіальні громади Рівненщини отримали понад 183 мільйона гривень до своїх бюджетів

Єдиний податок від малого підприємництва належить до тих податкових платежів, надходження якого стабільно і суттєво зростають та поповнюють бюджети місцевих громад.

За п’ять місяців цього року до місцевих бюджетів Рівненщини від представників малого підприємництва надійшло 183,8 млн. грн. єдиного податку, що перевищує минулорічні показники на 66,7 млн.грн. Зокрема, фізичні особи – підприємці сплатили 130,4 млн. грн. єдиного податку, а юридичні особи – платники єдиного податку 3 групи - 32,6 млн. гривень, сільськогосподарські товаровиробники відповідно сплатили 20,8 млн. грн.

Як зазначив перший заступник начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук : - «Місцеві громади мають важелі впливу на тих підприємців, котрі ігнорують вимоги законодавства щодо державної реєстрації своєї діяльності. Кожна місцева громада повинна дбати про те, щоб підприємці розвивали свій бізнес, створювали нові робочі місця і сплачували в бюджет податки. Тому легальний бізнес, який розуміє важливість цього, повинен мати максимум підтримки і сприяння від органів влади та місцевого самоврядування».

ГУ ДФС у Рівненській області.