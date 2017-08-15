Как стать интересной?

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Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



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Переглядів Переглядів: 194  Обговорень Обговорень: (0) 15-08-2017, 09:30
Жизнь идёт своим чередом: детский сад, школа, университет, работа, создание семьи. Этот алгоритм закладывается в умы прекрасных дам с самого раннего детства. Увы, не смотря на кажущуюся логичность, следуя заданному маршруту, не каждая в состоянии дойти до конечного пункта: найти прекрасного принца и создать с ним крепкую ячейку общества. Как правило, вопрос "что же со мной не так", женщины задают себе ближе к тридцати, когда уже все подруги замужем, а все принцы давно титулованы в короли и спешат передать трон нескольким наследникам. В чем же ошибочность этого подхода?

Ошибка №1: Необязательно взращивать свою женственность с пелёнок, главное - это хорошее образование.

Или "мне не на что покупать платья - сейчас в приоритете новый учебник". Наличие хорошего образования никто не отменяет. Но часто, прикрываясь учебой или работой, женщина лишь пытается оправдать свою лень. Возможно, ситуация на самом деле критическая и лишних денег на дорогие наряды действительно нет. В этом случае, достаточно вспомнить опыт наших мам и бабушек, которые шили себе наряды сами. Если нет таланта к дизайну одежды, стоит поискать достойные вещи на рынке и в секонд-хендах. Не важно, где куплено платье - цена на нём не написана.
Однако отсутствие стильного гардероба - это ещё полбеды. Гораздо страшнее, когда женщина не находит времени, чтобы привести себя в порядок: вымыть и уложить волосы, сделать маникюр и депиляцию - эти нехитрые процедуры всегда можно сделать дома без ущерба для кошелька. Если, конечно у вас есть аппарат для депиляции. Бытует крылатое выражение, что ни один мужчина не влюбится во внутренний мир с первого взгляда – и оно на самом деле работает в жизни.
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Ошибка №2: В интернете знакомятся одни неудачники, а страница в социальной сети не отражает собственного я.

Согласно статистике, большинство современных пар знакомятся именно в интернете. Поэтому поддержание "женственности" своего аккаунта также важно, как чистые волосы и короткая юбка. Не стоит размещать у себя на странице пошлые шутки, чужие фотографии и ванильные цитаты - все это отпугнет потенциального кандидата в мужья.

Ошибка №3: Раз внешность на первом месте, стоит забыть про собственное развитие.

Кидаться из крайности в крайность идея так себе: важно быть гармоничной личностью, с собственным мнением и интересами, чтобы быть интересной прежде всего самой себе: тогда и мужское внимание не заставит себя ждать.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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