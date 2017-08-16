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Сколько держится гель-лак на ногтях?
Переглядів Переглядів: 234  Обговорень Обговорень: (0) 16-08-2017, 21:25
Раньше долговременный красивый маникюр был пределом мечтаний каждой девушки. Но вот сейчас, когда каждый может купить гель-лак в Киеве, каждая девушка может создать себе маникюр, который прослужит в течение 14 дней. Этот материал стойкий как гель по наращиванию ногтей, при этом легкий в применение, как лаковое покрытие. Это идеальное решение для тех девушек, кто хочет выглядеть красиво, но не имеет время ежедневно создавать маникюры..
Многие задаются вопросом относительно того, сколько держится подобной маникюр и вредит ли он здоровью. К счастью каждой дамы, долговременное применение подобного гель-лака фактически не причиняет вреда, но при условии, если была соблюдены все правила эксплуатации. И, конечно, если используют материал известного производителя, который соответствует международным стандартам. Но даже самый дешевый гель-лак может продержаться на ногтях достаточно долгое время, если он правильно был нанесен.

Подготовка ногтей – важный этап при создании маникюра
Во время маникюра именно подготовка ногтей является самым важным моментом. Гель-лак нуждается в более тщательной подготовке, нежели обычный лаковый маникюр, но не менее жесткая подготовка, как во время наращивания. Первое, что необходимо сделать пользователю – удалить старое покрытие, если он есть. После этого необходимо аккуратно отодвинуть кутикулу с помощью пушера или апельсиновой палочки для маникюра.
Если кожа чрезмерно сухая, тогда желательно провести увлажнение при помощи геля, чтобы она была податливой. С помощью мягкой пилочки нужно отпилить свободный край, придать ему аккуратной формы. При помощи средства для обезжиривания снимается естественной жировая пленка, что может стать причиной слоения материала. Если неправильно подготовить ногти, тогда лак прослужит довольно короткий промежуток времени.
Сколько держится гель-лак на ногтях?

Материалы для стойкого маникюра
Прежде чем приступить к созданию нейл-арта, необходимо подобрать максимально правильные материалы и инструменты. Если в случае с материалами все относительно понятно, то с материалами достаточно сложно. В большинстве случаев достаточно следующих материалов:

цветной гель-лак;
базовый материал;
закрепитель материала;
средство для обезжиривания.
Подобного комплекта должна быть вполне достаточно для того, чтобы маникюр из гель-лака был красивый, при этом прослужил своему пользователю в течение длительного времени. Важно, чтобы после нанесения материала, где-то в течение двух дней вы не подвергали ногти пагубным внешним факторам.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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