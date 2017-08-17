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Рівне
Переглядів Переглядів: 217  Обговорень Обговорень: (0) 17-08-2017, 07:56
Школярка з Донеччини Лілія Дорошенко у самісінькому центрі Рівного виставила картину, яка завоювала дівчинці місце в Національному реєстрі рекордів. Величезне полотно розфарбували майже 10 тисяч українців. На ній зображена Україна, складена з портретів людей.
Окрім цієї унікальної роботи Ліля виставляє ще близько 40 картин, серед яких пейзажі, портрети тощо.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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