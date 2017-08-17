За січень-липень поточного року до місцевих бюджетів Рівненщини надійшло 1052,7 тис. грн. транспортн ...
Рівне
Переглядів: 217 Обговорень: (0)
17-08-2017, 07:56
Школярка з Донеччини Лілія Дорошенко у самісінькому центрі Рівного виставила картину, яка завоювала дівчинці місце в Національному реєстрі рекордів. Величезне полотно розфарбували майже 10 тисяч українців. На ній зображена Україна, складена з портретів людей. Окрім цієї унікальної роботи Ліля виставляє ще близько 40 картин, серед яких пейзажі, портрети тощо.