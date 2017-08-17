Школярка з Донеччини Лілія Дорошенко у самісінькому центрі Рівного виставила картину, яка завоювала дівчинці місце в Національному реєстрі рекордів. Величезне полотно розфарбували майже 10 тисяч українців. На ній зображена Україна, складена з портретів людей.

Окрім цієї унікальної роботи Ліля виставляє ще близько 40 картин, серед яких пейзажі, портрети тощо.