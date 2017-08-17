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У Луцьку відбудеться міжнародна матчева зустріч з боксу
Переглядів Переглядів: 201  Обговорень Обговорень: (0) 17-08-2017, 07:59
Міжнародна матчева зустріч з боксу серед збірних команд міста Луцька та Люблінського Воєводства, присвячена 26-ій річниці Незалежності України та Дню міста Луцьк, відбудеться 25 серпня. Дійство проходитиме на фонтанній площі Луцька – балконі над центральним входом у Парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки, повідомляє прес-служба Фонду Ігоря Палиці "Тільки Разом".
Під час змагань відбудеться 14 боксерських поєдинків у вагових категоріях:
– юніори – 46, 48, 52, 54, 57 кг;
– молодь – 52, 69, 75, 81-А, 81-Б кг;
– чоловіки – 60, 75, 91, +91 кг.
Команда-переможець визначатиметься за кількістю перемог у кожному поєдинку.
Збірну команду міста Луцька представлятиме відділення боксу КЗ «ДЮСШ № 2 Луцької міської ради». У її складі змагатимуться боксери з досвідом участі у різноманітних міжнародних та всеукраїнських турнірах, кандидати у збірну команду України, зокрема срібні та бронзові призери останнього чемпіонату України – Огороднік Андрій (в/к 52 кг), Яків Левчик (в/к 75 кг) та Вадим Пінчук (в/к 81 кг).
Одною із цілей проведення змагань є – налагодження співпрації з Люблінським Окружним Боксерським Союзом, а також підвищення спортивної майстерності боксерів міста Луцька.
Збірна команди Люблінського Воєводства має славні боксерські традиції. У її складі виступатимуть призери Національного чемпіонату, члени збірної команди Республіки Польща. Таким чином, поєдинки відповідатимуть рівню Європейського боксу та обіцяють бути захоплюючими та безкомпромісними.
За останні роки збірна команда міста Луцька не програла ще жодної зустрічі: у 2015 році лучани здолали збірну міста Києва, у 2016 році здобули перемогу над боксерами з Нижньосілеського Окружного Боксерського Союзу (Вроцлав), того ж року розійшлись у нічию з боксерами Івано-Франківської області.
Змагання відбуватимуться під патронатом Луцької міської ради та за сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», а також Федерації боксу Волинської області та ДЮСШ № 2 міста Луцька.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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