ФК «Тернопіль» виходить з другої ліги

ФК «Тернопіль» припиняє участь у Чемпіонаті серед команд другої ліги. Відповідний лист уже відправили президенту Професійної футбольної ліги України Сергію Макарову. Причиною став брак фінансування команди.

Наразі клуб переформатовується, аналізує усі помилки, переглядає план фінансування, змінює підхід до комплектації команди та планує добре підготуватися до наступного сезону, щоб у кращій формі увійти до реформованої Національної футбольної ліги України. Аби не засмучувати своїх фанатів, футболісти кажуть: «ми йдемо, щоб повернутися»! Про це повідомляють на офіційному сайті ФК «Тернопіль».