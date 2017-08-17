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У Старокостянтинові спалахнули склади з промисловими коноплями біля нафтозаводу
Переглядів Переглядів: 198  Обговорень Обговорень: (0) 17-08-2017, 08:04
У Старокостянтинові спалахнули склади з промисловими коноплями біля нафтозаводу. Стовп диму здіймався ледь не до неба, а їдкий дим заполонив усе на кілька кілометрів довкола. До місця займання прибули десятки вогнеборців із сусідніх міст та обласного центру, а також військові. У ДСНС зазначають, існувала реальна загроза вибуху, адже поруч знаходилися ще й резервуари з пальним. Аби уникнути біди, його відкачували. До того ж, за 100 метрів від промислових баз ще й житловий сектор, на який міг перекинутися вогонь.
Остаточно загасити пожежу вдалося лише опівночі. На щастя, постраждалих немає. Згоріло1200 тон сировини та 0,5 гектара довкола. Збитки ще продовжують підраховувати.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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