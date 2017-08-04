Как обновить интерьер ванной без особых затрат

Даже мелочи, если они созданы с умом, будут радовать своих хозяев. Не нужно сразу «сносить» всю комнату, когда нам захотелось перемен. В ванных комнатах, как правило, не нужно тратить много квадратных метров – если вы замените занавески, комната уже преобразится.

Занавески как небольшая инвестиция

Хотя магазины, производители и поставщики все время соревнуются в том, кто из них предлагает на рынке товары с большим сроком службы и лучшим дизайном, на самом деле нас принципиально ограничивают в выборе. Но что мы, конечно, можем выбрать сами, так это материал. Выбирайте специальную плотную ткань из полиэфирных волокон с водоотталкивающей поверхностью. Добавьте кольца – и вас получиться красивая занавеска.

Хотите перемен – замените полотенца

Лучшее, что вы можете сделать для себя и своей семьи – это приобрести качественные махровые полотенца, которые не так быстро теряют свою форму и цвет, и они будут вам долго служить, заботясь о вашей нежной коже. Покупайте только махровые полотенца, которые являются мягкими и обладают высокой впитываемостью воды. Выбирайте стопроцентный хлопок. Согласуйте их по цвету с другими аксессуарами для ванной, и вы увидите, что и банное полотенценайдет здесь свое место. По функционалу оно тоже пригодится в ванной комнате. И даже без замены мебели ванная комната будет выглядеть, как новенькая. Текущими фаворитами цветовой гаммы являются синий и бирюзовый.

Скажите сверлению нет!

Да, большинство из нас это понимают. Сверление плитки – занятие чрезвычайно рискованное, и не каждый с этим легко справится. Но что делать, если в углу ванной комнаты необходимо установить полочки? Приобретите полочки с присосками, которые были разработаны специально для гладких поверхностей в ванной. Выберите полку из оцинкованной стали, добавьте четыре присоски, которые имеют четыре пазы для подвешивания – и вы без сверления получили место для хранения ванных принадлежностей.

Где установить зеркало?

На простой вопрос простой ответ: конечно же в ванной! Ванная комната, безусловно, должна быть оснащена качественным зеркалом, в котором вы будете хорошо себя видеть. Следовательно, выбирайте из всего ассортимента зеркал для ванной варианты со встроенной светодиодной подсветкой. Благодаря ему вы получите равномерное освещение без тени, а это означает, что утренние сборы могут проходить немного быстрее.