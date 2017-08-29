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Рівненські ліси збагатили бюджети на майже 29 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 149  Обговорень Обговорень: (0) 29-08-2017, 17:57
Протягом 7 місяців 2017 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 28,7 млн.грн. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у тому числі 21,6 млн.грн. надійшло до місцевих бюджетів, 7,1 млн. грн. - до державної скарбниці.
Місцевим бюджетам базового рівня належать надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей, з розчищення лісових ділянок у зв’язку з будівництвом інженерних комунікацій, надходження за заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних та інших цілей. До обласного бюджету зараховується 50 відсотків надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за деревину, заготовлену в порядку рубок головного користування.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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