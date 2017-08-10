 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі депутата Рівненсько ...


Лісорубні квитки видавали незаконно
За позовом прокуратури Рівненської області визнано незаконними дії посадових осіб лісгоспів щодо вид ...


У Костопільському районі припинено незаконне видобування піс ..
Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ...


Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отриманн ..
На Рівненщині завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вкотре викрито факт корупції, пов’язан ...


Рівненські ліси збагатили бюджети на майже 29 мільйонів грив ..
Протягом 7 місяців 2017 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 28 ...


Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



На понад 50 млн. грн. порушення при виплаті зарплати виявил ..
У процесі сучасного оновлення, модернізування та реформування соціально-економічних відносин в Украї ...
 
У Костопільському районі припинено незаконне видобування піску в промислових об’ємах
Переглядів Переглядів: 73  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 08:37
Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).
В межах зазначеного кримінального провадження працівниками прокуратури області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області, співробітниками Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 30.08.2017 проведено заходи щодо припинення незаконного видобутку піску на території Костопільського району.
Місцем нелегального видобування корисної копалини стала земельна ділянка (пай) за межами населеного пункту поблизу села Мирне. Незаконні роботи проводились у промислових об’ємах. На місці правоохоронцями виявлено та вилучено 1 екскаватор, який використовувався для видобування та завантаження піску, а також 2 вантажних транспортних засоби, які здійснювали його вивезення.
Нині встановлюється сума спричинених державі збитків.
У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії, вживаються заходи до встановлення винних осіб та арешту важкої техніки, залученої до незаконного видобутку корисних копалин, а також автомобілів.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправомірної вигоди
  • У Рівному завідувача кафедри ВУЗУ викрито під час отримання 2 тис дол США н ...
  • У Рівному припинено діяльність 9 гральних закладів: вилучено 175 системних ...
  • Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...
  • На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору