У Костопільському районі припинено незаконне видобування піску в промислових об’ємах

Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр).

В межах зазначеного кримінального провадження працівниками прокуратури області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області, співробітниками Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 30.08.2017 проведено заходи щодо припинення незаконного видобутку піску на території Костопільського району.

Місцем нелегального видобування корисної копалини стала земельна ділянка (пай) за межами населеного пункту поблизу села Мирне. Незаконні роботи проводились у промислових об’ємах. На місці правоохоронцями виявлено та вилучено 1 екскаватор, який використовувався для видобування та завантаження піску, а також 2 вантажних транспортних засоби, які здійснювали його вивезення.

Нині встановлюється сума спричинених державі збитків.

У кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії, вживаються заходи до встановлення винних осіб та арешту важкої техніки, залученої до незаконного видобутку корисних копалин, а також автомобілів.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.