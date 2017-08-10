Лісорубні квитки видавали незаконно

Прокуратурою Рівненської області під час вивчення стану законності у сфері охорони, використання та відтворення лісів встановлено факти вчинення неправомірних дій посадовими особами СЛАП «Дубровицький держспецлісгосп» та ДП «Соснівське лісове господарство», внаслідок чого здійснено незаконну порубку дерев.

Зокрема, встановлено, що у порушення вимог лісового законодавства відповідальні особи зазначених лісгоспів видали лісорубні квитки на здійснення рубок, що не були передбачені у матеріалах лісовпорядкування. У подальшому, на підставі лісорубних квитків було зрубано 560 дерев різних порід, переважно – сосна, на лісових ділянках загальною площею 5,8 га, чим завдано значної шкоди довкіллю.

У зв’язку із наведеним, з метою захисту державних інтересів прокуратурою Рівненської області внесено до суду позовні заяви щодо визнання незаконними дій посадових осіб лісових господарств щодо видачі лісорубних квитків.

Рівненським окружним адміністративним судом позовні вимоги прокуратури визнано обґрунтованими та їх задоволено.

Також за наслідками виявлених порушень прокуратура ініціювала внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом незаконної порубки лісу. Досудове розслідування доручено здійснювати органам поліції.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.