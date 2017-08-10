 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі депутата Рівненсько ...


Лісорубні квитки видавали незаконно
За позовом прокуратури Рівненської області визнано незаконними дії посадових осіб лісгоспів щодо вид ...


У Костопільському районі припинено незаконне видобування піс ..
Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ...


Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отриманн ..
На Рівненщині завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вкотре викрито факт корупції, пов’язан ...


Рівненські ліси збагатили бюджети на майже 29 мільйонів грив ..
Протягом 7 місяців 2017 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 28 ...


Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



На понад 50 млн. грн. порушення при виплаті зарплати виявил ..
У процесі сучасного оновлення, модернізування та реформування соціально-економічних відносин в Украї ...
 
Лісорубні квитки видавали незаконно
Переглядів Переглядів: 78  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 08:38
Прокуратурою Рівненської області під час вивчення стану законності у сфері охорони, використання та відтворення лісів встановлено факти вчинення неправомірних дій посадовими особами СЛАП «Дубровицький держспецлісгосп» та ДП «Соснівське лісове господарство», внаслідок чого здійснено незаконну порубку дерев.
Зокрема, встановлено, що у порушення вимог лісового законодавства відповідальні особи зазначених лісгоспів видали лісорубні квитки на здійснення рубок, що не були передбачені у матеріалах лісовпорядкування. У подальшому, на підставі лісорубних квитків було зрубано 560 дерев різних порід, переважно – сосна, на лісових ділянках загальною площею 5,8 га, чим завдано значної шкоди довкіллю.
У зв’язку із наведеним, з метою захисту державних інтересів прокуратурою Рівненської області внесено до суду позовні заяви щодо визнання незаконними дій посадових осіб лісових господарств щодо видачі лісорубних квитків.
Рівненським окружним адміністративним судом позовні вимоги прокуратури визнано обґрунтованими та їх задоволено.
Також за наслідками виявлених порушень прокуратура ініціювала внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом незаконної порубки лісу. Досудове розслідування доручено здійснювати органам поліції.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • На Житомирщині розпочато розслідування щодо службової недбалості посадовців ...
  • Об’єкти цивільної оборони не приватизовуються, не купляються чи продаються ...
  • 80 посадових осіб лісової охорони притягнуто прокуратурою до відповідально ...
  • Прокуратура з’ясує, чи мав місце факт порушення правил радіаційної безпеки ...
  • На Рівненщині проведено перевірки у сфері охорони і використання лісів

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)
    Апрель 2017 (72)
    Март 2017 (38)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору