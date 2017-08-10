На Закарпатті СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контрабанду наркотиків до ЄС

Співробітники СБ України спільно з Департаментом внутрішньою безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили на Закарпатті діяльність організованого угруповання, яке налагодило контрабандні поставки наркотиків до Європейського Союзу.

Правоохоронці встановили, що група мешканців Виноградівського району налагодила масштабне вирощування марихуани у спеціально обладнаних теплицях та приміщеннях. Наркоділки оптом збували канабіс постійним клієнтам в регіоні та за кордоном.

За попередніми даними зловмисники щомісяця реалізовували у середньому шістдесят кілограмів марихуани вартістю понад двісті тисяч доларів.

Співробітники спецслужби затримали одного з кур’єрів наркоділків на пункті пропуску «Вилок». Зловмисник намагався в автомобілі перевезти через кордон пакунки з кілограмом канабісу, які приховав під верхнім одягом.

Під час обшуків у за місцем проживання організаторів і учасників угруповання та на нелегальних «плантаціях» правоохоронці виявили майже сто п’ятдесят кущів елітних сортів марихуани й півтора кілограма готового до реалізації наркотику. Оперативники спецслужби також вилучили десять тисяч доларів США, дев’ять тисяч євро, п’ятнадцять мільйонів угорських форинтів (приблизна шістдесят тисяч американських доларів), кілограм золотих виробів, незареєстровану рушницю та ранату РГД-5.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.