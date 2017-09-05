Юридические услуги от Bitlex – качество и прозрачность

Компания BITLEX оказывает юридические услуги, при этом цель компании повлиять на отношение людей к юриспруденции. Юридические услуги онлайн от Bitlex для бизнесменоы или для физлиц не должны настораживать, адвокаты не должны считаться теми, кто желает заработать на чужих проблемах.



Особенности работы юридической компании

Команда BITLEX круглосуточно делает все, чтобы люди поверили в честность и пользу обращения к адвокату. Юридические услуги от Bitlex предоставляются компанией на новом уровне, правовая помощь адвоката и юриста может быть простой, надежной, доступной, достаточно воспользоваться ресурсом, при этом можно получить качественные юридические услуги онлайн в любое время.

Команда BITLEX стремится к тому, чтобы интерфейс сайта был простым понятным постоянным клиентам, чтобы создать свой документ с вопросом достаточно потратить 10 минут. Правовой вопрос любой сложности будет обработан мгновенно, ответ придет к вам в течение суток. Адвокат или юрист может прибыть на вызов немедленно, это поможет сэкономить ваше время. Все юридические услуги предоставляются профессиональными юристами, имеющими не только глубокое образование, но и огромный практический опыт.



Основные и дополнительные услуги компании

Среди основных услуг, предоставляемых компанией, можно выделить услуги в сфере взаимоотношений с госорганами, в сфере гражданских отношений, земельных, в сфере налогообложения, семейного и уголовного права, для бизнеса, в сфере интеллектуальной собственности. Также среди дополнительных услуг можно выделить консультацию юриста и консультацию адвоката, дополнительные бухгалтерские услуги, а именно сопровождение физических лиц, а также предпринимателей и аутсорсинг.

Также можно получить услуги по регистрации юрлиц, предпринимателей, по внесению изменений в Государственный реестр, по ликвидации юридических лиц.

Портал BITLEX сделан удобным и понятным, юристы компании стараются изъясняться простым и доступным для каждого языком.

Они стараются добиваться успеха в любом исходе дела, а также показывают человеку прозрачное реальное состояние дел. Компания успела предоставить более четырех с половиной тысяч консультацией по разным вопросам касательно юридической стороны дела. На сайте можно заказать абонентское обслуживание, найти шаблоны юридических документов, создать документы с запросами, а также получить квалифицированную консультацию.