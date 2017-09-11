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Выгодное получение кредита
Переглядів Переглядів: 208  Обговорень Обговорень: (0) 11-09-2017, 19:41
В настоящее время, среди населения, стало модным, брать кредиты на необходимые нужды. При нынешних условиях, довольно-таки легко, можно взять заем в банке, потому, что большинство финансовых учреждений, занимаются выдачей ссуд, на выгодных условиях. В данный период, каждый может выбрать необходимый ему вид кредита, с индивидуальным подходом, и с процентной ставкой.

Как правило, кредитные программы, имеют разный период.
У краткосрочных программах по кредиту, завышенная процентная ставка, однако, срок небольшой, поэтому переплата, оказывается не значительной.
Особую популярность, имеют среднесрочные кредитования. Так как, срок погашения составляет не более 5-и лет, а переплата устанавливается в размере 50% годовой ставки.
Более выгодными кредитами, являются долгосрочные, из-за низкой годовой ставки, но переплатить придётся более всей суммы, если он взят, на период до 30 лет. Чаще всего, долгосрочное кредитование, представлены ипотекой, займмом под залог недвижимости.
Если вас, заинтересовала программа кредитования, или вы, хотите узнать процентную ставку, то воспользуйтесь калькулятором по кредиту в режиме онлайн, но необходимо понимать, что это, будет примерная стоимость самого кредита.
Программы потребительского кредитования, считаются наиболее популярными. К ним, относится выдача наличных денег под проценты, но они, имеют очень высокую ставку. На следующий день, после оформления договора по кредиту, начинают начислять проценты. Так же, к их числу, относятся и кредитные карты для граждан.
Что касается автомобильного кредитования, автозайма, то здесь, есть свои условия. Получить такой кредит, можно не более чем на 7 лет, лишь только выплатив кредит, владелец машины, может ее продать.
Ипотека, является особой программой кредитования. С помощью такого кредита, можно с легкостью, приобрести недвижимость в личное пользование. При оформлении такого вида кредитования, необходимо, обдумать его выплату, так как, срок погашения очень велик.
Также, как и другие кредитные программы, ипотека имеет свои минусы. И одним из них, является большая процентная ставка. Такой недостаток, влечет за собой большой риск, потерять жилье и уже выплаченные деньги, если не получается платить ежемесячный платеж.
Банки в России, дают возможность гражданам, рассматривать различные программы кредитования, но необходимо прочитать и изучить все документы, касающиеся займа, для того, чтобы не связаться с мошенниками, и только потом, подписать договор на получение необходимой суммы.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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