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Модный гель лак 2017.
Переглядів Переглядів: 129  Обговорень Обговорень: (0) 12-09-2017, 19:43
В этом сезоне в горячей шестерке самых актуальных оттенков лака для ногтей – все грани спектра – яркие, натуральные, пастельные - да вы и сами сможете их перечислить.
Но на эти шесть цветов в нынешнем сезоне стоит обратить самое пристальное внимание. А купить гель лак недорого можна на сайте. Именно здесь вы также можете приобрести все необходимое для ухода за ногтями. В частности есть большой выбор ламп для сушки.
При мысли о натурально-бежевых цветах вы едва сдерживаете зевоту от скуки? А ведь в этом сезоне натуральные оттенки на пике моды, ведь если даже такие дизайнеры с мировым именем, как Марк Джейкобс и Джейсон Ву охотно выпускают своих моделей в этих тонах покорять подиумы грациозной кошачьей походкой, значит, они подойдут и для нас! Только воздержитесь от нанесения этих цветов на ногти ног при педикюре, приберегите свои ножки для какого-нибудь по-летнему яркого оттенка. Если в следующий раз во время домашней сессии маникюра вы захотите создать эффект таких естественно-бежевых ногтей, выбирайте лак от Deborah Lippmann, тон Naked.
И как пастельный цвет может быть таким утонченным? В этом сезоне – может, до самых кончиков ваших ногтей! Сегодня спокойный и сдержанный лиловый оттенок выглядит по-новому: нежно, скромно, но страстно. Лаванда еще никогда раньше не была такой чувственной. Попробуйте лак от ESSIE, тон Nice is Nice.
От сияющего цвета морской волны до бледно-голубого оттенка яиц малиновки – и все вариации цвета, что составляют переход между ними – все оттенки голубого выходят в этом сезоне на сцену для маникюра и педикюра. Выберите из множества оттенков тот, который идет именно вам, вы просто не сможете ошибиться с выбором этого жизнерадостного цвета лака для ногтей. Мужчины будут у ваших ног от Sally Hansen Complete Salon Manicure, тон Barracuda.
Не слишком персиковый, не слишком розовый, гибридные персиково-розовые оттенки этого сезона дадут отличное сочетание, если смешать их в любых пропорциях. Этот цвет смотрится просто супер на руках и на ногах в сочетании с летним загаром, даже если вы ни разу еще не успели понежиться на солнышке, а на вашем теле всего лишь спрей – автозагар. Даже если вам пока что не светит отпуск на берегу моря, подарите своим ногтям летнее настроение с этим веселым оттенком. Вам понравится Chanel's Le Vernis, тон Peche Nacree.
От дымчатого до металлика, этот оттенок зажигает в этом сезоне, ведь нет дыма без огня! Для ногтей на пальцах рук попробуйте смягченный, приглушенный тон серого, а на пальцах ног смело используйте энергичный темный серый – и вперед! Пожалуй, для вашего летнего педикюра подойдет Sally Hansen, «Hard as Nails Xtreme Wear», тон Grey Area, он темно пурпурный с серыми полутонами – идеальное решение для модного тренда серого.
Травка зеленеет, солнышко блестит… Этим летом будьте ближе к природе! Это самый трендовый цвет сезона. Темные переливающиеся изумрудные оттенки и шелковые мятные – все они на волне моды. В качестве пастельного оттенка неплохо подойдет Revlon Nail Polish, тон Minted, а для смелых,
Джерело: provinciyka.rv.ua
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