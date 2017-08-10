 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі депутата Рівненсько ...


Лісорубні квитки видавали незаконно
За позовом прокуратури Рівненської області визнано незаконними дії посадових осіб лісгоспів щодо вид ...


У Костопільському районі припинено незаконне видобування піс ..
Прокуратурою Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ...


Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отриманн ..
На Рівненщині завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вкотре викрито факт корупції, пов’язан ...


Рівненські ліси збагатили бюджети на майже 29 мільйонів грив ..
Протягом 7 місяців 2017 року лісокористувачі Рівненської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 28 ...


Потяг, який курсував з України до Польщі, змінює маршрут



На понад 50 млн. грн. порушення при виплаті зарплати виявил ..
У процесі сучасного оновлення, модернізування та реформування соціально-економічних відносин в Украї ...
 
Что такое хайпы?
Переглядів Переглядів: 46  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 18:55
HYIP – слово является аббревиатурой программ, которые подразумевают инвестиции. То есть HYIP – это один из видов финансовой пирамиды. Подобные онлайн-программы, за счёт новых инвесторов выплачивают финансы уже имеющимся, тоесть постоянным инвесторам.

Существует несколько видов хайпа:
Почасовые. Этот вид хайпа каждый час начисляет проценты инвесторам. Также в данном случае есть возможность мгновенного выведения средств на любой кошелёк.
Высокодоходные или высокопроцентные. Данный вид может работать от нескольких дней до 3-х месяцев. Что касается дохода, то его средняя прибыльность составляет 60% в месяц.
Среднедоходные или среднепроцентные. Срок работы таких хайпов может длиться от 3-х месяцев и до 2 лет. Месячный доход от этого хайпа может значительно колебаться. Наименьший заработок 16%, наибольший 60%.
Низкодоходные или низкопроцентные. Данный вид является наиболее долговечным, он может существовать годами. Средний срок существования 5 лет. Доход подобных хайпов, как правило, не превышает 16%.
Многоуровневые. В таких проектах главной точкой опоры являются реферальные программы, которые и приносят основную часть доходов. Именно этот вид хайпа является чистой воды пирамидой.

Создатели
Создателей этих программ называют администраторами. Между администраторами ведётся непрекращающаяся борьба. Подобная конкуренция объясняется тем, что для существования хайпа нужна постоянная аудитория и непрерывный поток прибывающих инвесторов.
При выборе хайпа стоит быть очень внимательным аккуратным, ведь есть программы, которые действительно приносят прибыль, а есть проекты, рассчитанные на приношение прибыли только администратору или администраторам.
Надёжные проекты тратят много усилий и финансов на создание качественной и привлекательной рекламы. Есть и такие программы, над которыми работают множество людей, именно они являются самыми надёжными и приносят высокую прибыль всем без исключения.Хайп Под Ключ можна заказать на сайте. Там же есть возможность Купить hyip проектТаким образом, возможность заработать появляется даже у новичков.

Причины создания хайпов
Всегда главной причиной и целью хайпа будет заработок создателей. И именно от них зависит, будут инвесторы получать прибыль или нет. Но при этом стоит учитывать, что надёжная программа и правильный подход обеспечат прибылью не только администраторов, но и инвесторов.
Выбирая HYIP, стоит рассуждать здраво и понимать, что если прибыть превышает отметку 20%, то данная программа является пирамидой.
Также существуют проекты, которые работают, но прибыль, как правило, не превышается отметку 15% в месяц. Найти такие программы крайне сложно, ведь только малая часть действительно позволяет инвесторам заработать.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Выгодное получение кредита
  • Форекс советник
  • Au Pair США открывает возможности
  • Определены лучшие торговые сигналы Форекс за март от NordFX
  • Бизнес сделать легко

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Сентябрь 2017 (7)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)
    Апрель 2017 (72)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору