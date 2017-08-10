Что такое хайпы?

HYIP – слово является аббревиатурой программ, которые подразумевают инвестиции. То есть HYIP – это один из видов финансовой пирамиды. Подобные онлайн-программы, за счёт новых инвесторов выплачивают финансы уже имеющимся, тоесть постоянным инвесторам.



Существует несколько видов хайпа:

Почасовые. Этот вид хайпа каждый час начисляет проценты инвесторам. Также в данном случае есть возможность мгновенного выведения средств на любой кошелёк.

Высокодоходные или высокопроцентные. Данный вид может работать от нескольких дней до 3-х месяцев. Что касается дохода, то его средняя прибыльность составляет 60% в месяц.

Среднедоходные или среднепроцентные. Срок работы таких хайпов может длиться от 3-х месяцев и до 2 лет. Месячный доход от этого хайпа может значительно колебаться. Наименьший заработок 16%, наибольший 60%.

Низкодоходные или низкопроцентные. Данный вид является наиболее долговечным, он может существовать годами. Средний срок существования 5 лет. Доход подобных хайпов, как правило, не превышает 16%.

Многоуровневые. В таких проектах главной точкой опоры являются реферальные программы, которые и приносят основную часть доходов. Именно этот вид хайпа является чистой воды пирамидой.



Создатели

Создателей этих программ называют администраторами. Между администраторами ведётся непрекращающаяся борьба. Подобная конкуренция объясняется тем, что для существования хайпа нужна постоянная аудитория и непрерывный поток прибывающих инвесторов.

При выборе хайпа стоит быть очень внимательным аккуратным, ведь есть программы, которые действительно приносят прибыль, а есть проекты, рассчитанные на приношение прибыли только администратору или администраторам.

Надёжные проекты тратят много усилий и финансов на создание качественной и привлекательной рекламы. Есть и такие программы, над которыми работают множество людей, именно они являются самыми надёжными и приносят высокую прибыль всем без исключения. Хайп Под Ключ можна заказать на сайте. Там же есть возможность Купить hyip проект Таким образом, возможность заработать появляется даже у новичков.



Причины создания хайпов

Всегда главной причиной и целью хайпа будет заработок создателей. И именно от них зависит, будут инвесторы получать прибыль или нет. Но при этом стоит учитывать, что надёжная программа и правильный подход обеспечат прибылью не только администраторов, но и инвесторов.

Выбирая HYIP, стоит рассуждать здраво и понимать, что если прибыть превышает отметку 20%, то данная программа является пирамидой.

Также существуют проекты, которые работают, но прибыль, как правило, не превышается отметку 15% в месяц. Найти такие программы крайне сложно, ведь только малая часть действительно позволяет инвесторам заработать.