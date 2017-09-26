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На Рівненщині ліквідовано підпільне виробництво елітного алкоголю
Переглядів Переглядів: 207  Обговорень Обговорень: (0) 26-09-2017, 12:26
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області ліквідували незаконне виробництво фальсифікованого алкоголю під брендами відомих марок.
В рамках проведення операції «Акциз-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 та ч.1 ст. 199 КК України встановлено, що групою осіб здійснюється незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
На підставі ухвал суду проведено 3 обшуки, під час яких припинено діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва елітних алкогольних напоїв під брендами відомих марок з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво, вилучено більше 1 тис. літрів спирту, понад 2,6 тис. літрів алкогольних напоїв, обладнання, ємності, харчові добавки та ароматизатори вартістю більше 1,1 млн. грн.
Тривають слідчі дії.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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