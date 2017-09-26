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Платники Рівненщини сплатили майже 296 мільйонів гривень податку на прибуток
Переглядів Переглядів: 179  Обговорень Обговорень: (0) 26-09-2017, 12:26
Впродовж 8 місяців 2017 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 295,5 млн. грн. податку на прибуток. Із зазначених коштів державний бюджет одержав 263,1 млн грн, а місцева казна – 32,4 млн грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження суттєво зросли, зокрема, до державного бюджету на 70 відсотків, або на 108,6 млн.грн., до місцевих бюджетів на 76 відсотків, або на 14 млн.грн.
За словами начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, досягнення таких показників – це результат відкритих і партнерських взаємин з бізнесом, якісного сервісного обслуговування платників податків та підвищення податкової культури населення.
Варто зазначити, що на Рівненщині платниками податку на прибуток зареєстровано майже 4 тисячі суб‘єктів господарювання.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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