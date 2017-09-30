Майже п’ять мільйонів гривень отримали мешканці Рівненщини від органів ДФС

З початку року до фіскальних органів Рівненщини подано 3451 декларації про майновий стан та доходи від громадян області, які звернулись щодо повернення суми податку з доходів фізичних осіб у зв’язку з реалізацією ними права на податкову знижку.

За наслідками перерахунків цим громадянам повернуто 4713,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що декларацію на податкову знижку ще можна подати до 31 грудня, до територіальних органів ДФС за місцем реєстрації. Разом із нею подаються документи для підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. Варто пам’ятати, що право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року (тобто у 2017 році за 201 рік) на наступні податкові роки не переноситься.

До податкової знижки включаються витрати фактично здійснені протягом 2016 року фізичною особою. До таких витрат відносяться:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

суми коштів або вартість майна, переданих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

суми коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти; суми витрат на сплату страхових платежів та пенсійних внесків;

суми оплати допоміжних репродуктивних технологій;

суми оплати вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

суми коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;

суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за та процентів за ним.

ГУ ДФС у Рівненській області.