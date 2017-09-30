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Рівненські митники попередили спробу незаконного вивезення до Німеччини партії дизпалива
Переглядів Переглядів: 77  Обговорень Обговорень: (0) 30-09-2017, 16:13
Рівненською митницею ДФС спільно з працівниками ВБ КОЗ УСБУ в Рівненській області та працівниками Оперативного Управління ГУ ДФС в Рівненській області припинено спробу незаконного експорту 24 тонн дизельного палива. Про це повідомив заступник начальника Рівненської митниці ДФС – начальник управління протидії митним правопорушенням Олег Павлюк.
За його словами, волинським підприємством для проведення митного оформлення та випуску у вільний обіг за межі митної території України було подано до Рівненської митниці ДФС митну декларацію, в якій було задекларовано 24 тонни товару «Нафтопродукти, важкі дистиляти: мастильні матеріали – олива базова SN 150». Товар експортувався згідно контракту до Німеччини. Для перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації було відібрано проби товару для дослідження у лабораторії. Проведена експертиза показала, що рідина, яка експортується за своїм хімічним складом являє собою дизельне паливо. Таким чином, директором ТзОВ «В» вчинено дії, спрямовані на переміщення товару, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.
Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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