Українські студенти можуть безкоштовно вивчати польську мову на інтернет-курсі

В понеділок 2 жовтня розпочинається новий навчальний рік у польських університетах. Цього року навчання розпочне близько 150 тисяч студентів з України. Польсько-український портал “Порт Європа” запрошує всіх студентів (і інших охочих) скористатись безкоштовним інтернет-курсом польської мови для українців, який створений під час Євромайдану з думкою про зближення поляків і українців.

На курс можна записатись за посиланням: www.porteuropa.eu/ua/polskamowa

Автором курсу є польський журналіст, власкор “Дзеркала тижня” в Польщі Якуб Логінов. “Як показав Євромайдан, наші народи повинні триматися разом. Ми хочемо посприяти тому, щоб поляки вивчали українську мову, а українці – польську. Польська мова дуже схожа на українську, тому немає потреби користуватися у взаємному спілкуванні посередництвом англійської, а опанувати хоча б основами мови сусідньої країни – завжди цікаво і корисно” – прояснює причини створення курсу Якуб Логінов.

Для того, щоб почати вивчати польську мову, необхідно оформити підписку. На електронну пошту будуть приходити листи і безкоштовні навчальні матеріали.

Якуб Логінов використовував у курсі авторський метод, завдяки якому колись він сам вивчив українську мову протягом усього 4 місяців. На його думку, рецепт простий: оскільки 60% польських слів подібні до українських, достатньо вивчати тільки ті, які відрізняються. Окрім того, на курсі будуть наводити приклади типових для польської мови мовних конструкцій.

Курс особливо рекомендується особам, котрі збираються їхати до Польщі на роботу, а також нинішнім і майбутнім студентам. Це особливо актуальне питання зараз, оскільки дуже багато українців розпочне навчання в польських університетах. Найтяжчі є перші місяці, особливо якщо не знати добре польської мови. Курс особливо ефективний у випадку осіб, котрі перебувають у польськомовному середовищі, в тому числі студентів.

Українські студенти найчастіше навчаються у великих містах, таких як Варшава, Краків, Катовіце чи Вроцлав, а також у ВНЗ прикордонних з Україною воєводств: Люблінського та Підкарпатського. Власники карти поляка можуть навчатися безкоштовно, інші переважно платять за навчання. Одна з умов отримання карти поляка — це знання польської мови та орієнтування в польській історії, культурі і реаліях сьогоднішньої Польщі. Ті, хто почне вивчати польську мову цієї осені і може довести польське коріння (навіть у третьому поколінні), спокійно встигне оформити карту поляка так, щоб вже на наступний навчальний рік вступити до польського ВНЗ на безкоштовній основі. На практиці часто буває так, що добре володіння польською мовою є вирішальним чинником у ситуації, коли людина не може достовірно довести польського походження своїх предків.

Навчальний рік у польських школах починається так як і в Україні 1 вересня, однак студенти мають довші канікули — академічний рік триває з 1 (цього року — 2) жовтня до половини червня. Натомість вересень передбачений на другий термін екзаменів у літній сесії.

В деяких польських університетах ще до половини жовтня можна вступити на навчання. Однак така можливість надається переважно у менш престижних ВНЗ, тож треба зважити, чи дійсно варто туди вступати.

Польську мову варто вивчати також студентам українських вишів, котрі в наступному семестрі зможуть поїхати на студентський обмін до Польщі. Той, хто почне вивчення польської мови в жовтні, до лютого 2018 року зможе її оволодіти до рівня, який буде достатній для навчання в Польщі на обміні.



