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На Рівненщині виявили африканську чуму
Переглядів Переглядів: 181  Обговорень Обговорень: (0) 2-10-2017, 09:17
Держспоживслужба зареєструвала АЧС у Рівненській області
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів зафіксувала спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС) у підсобному господарстві в селі Острів Дубенського району Рівненської області. Про це сказано в повідомленні Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області.
За результатами лабораторного дослідження проб біоматеріалу в державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики й ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз АЧС.
У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації й недопущення поширення збудника АЧС.
Держспоживслужба констатує відшкодування збитків домогосподарствам, що постраждали в результаті африканської чуми свиней (АЧС), у сумі 15,9 млн гривень, або 89% від необхідної суми з початку 2017 року.
Раніше асоціація "Свинарі України" повідомила, що загальні втрати поголів'я свиней оцінюються в 130 тис. голів станом на початок серпня з моменту першого спалаху африканської чуми свиней в Україні у 2012 році.
У 2012 році був зареєстрований перший випадок захворювання в країні, у 2014 році - 16 випадків, в 2015 - 40 випадків, у 2016 - 91 випадок.
Вакцини для боротьби з цим вірусом не існує.

Депо Львів.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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