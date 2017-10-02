На Рівненщині виявили африканську чуму

Держспоживслужба зареєструвала АЧС у Рівненській області

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів зафіксувала спалах захворювання африканською чумою свиней (АЧС) у підсобному господарстві в селі Острів Дубенського району Рівненської області. Про це сказано в повідомленні Головного управління Держспоживслужби в Рівненській області.

За результатами лабораторного дослідження проб біоматеріалу в державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики й ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз АЧС.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації й недопущення поширення збудника АЧС.

Держспоживслужба констатує відшкодування збитків домогосподарствам, що постраждали в результаті африканської чуми свиней (АЧС), у сумі 15,9 млн гривень, або 89% від необхідної суми з початку 2017 року.

Раніше асоціація "Свинарі України" повідомила, що загальні втрати поголів'я свиней оцінюються в 130 тис. голів станом на початок серпня з моменту першого спалаху африканської чуми свиней в Україні у 2012 році.

У 2012 році був зареєстрований перший випадок захворювання в країні, у 2014 році - 16 випадків, в 2015 - 40 випадків, у 2016 - 91 випадок.

Вакцини для боротьби з цим вірусом не існує.



Депо Львів.