Територіальні громади Рівненщини поповнили бюджет

За дев’ять місяців 2017 року територіальні громади Рівненщини отримали майже два з половиною мільярда гривень.

Платники податків Рівненської області за січень – вересень 2017 року сплатили до місцевих бюджетів усіх рівнів понад 2,45 млрд. грн. податкових платежів. Порівняно з минулим роком платежі зросли на понад 522 млн. грн.

Найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетів, а саме 67 відсотків, займає податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 1 651,9 млн. грн. Також майже 13 % складає частка єдиного податку від підприємницької діяльності – 298,8 млн. грн. За рахунок плати за землю місцеві бюджети поповнилися на 254,5 млн. грн.

«Фіскальна служба, зацікавлена у зміцненні конструктивного діалогу з сумлінним бізнесом, який створює робочі місця, дбає про інвестиції і таким чином формує основну питому вагу податкових надходжень до бюджету. - зауважив. начальника ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев – Адже для виконання своїх завдань місцева влада повинна мати достатні фінансові і матеріальні ресурси. Так як завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва, комунального і житлового господарства, розвитку освіти, охорони здоров'я тощо.»

ГУ ДФС у Рівненській області