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Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 139  Обговорень Обговорень: (0) 4-10-2017, 15:58
За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельного податку та орендної плати., що на 17 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Слід зазначити, що від юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 206,8 млн. грн. земельного податку та орендної плати, фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 47,6 млн. гривень.
За словами начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, земельний податок та орендна плата за користування землею є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць регіону та становить майже 12 відсотків від загальних надходжень.
Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого – результатом спільних зусиль фіскальної служби Рівненщини з органами місцевого самоврядування у напрямі залучення власників земельних ділянок та землекористувачів до оподаткування.
Дмитро Зайцев також зазначив: - « В нинішніх умовах надзвичайно важливо зміцнювати фінансові ресурси регіональних скарбничок. Адже, такі надходження використовуються місцевими органами влади для забезпечення поточних і перспективних завдань розвитку регіону».
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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