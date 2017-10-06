3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюджету за 9 місяців

Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 мільярди 413 мільйонів гривень податків і зборів, сплачених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Про це сьогодні повідомив керівник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.

- Загалом, встановлені Державною фіскальною службою індикативні показники надходжень податків і зборів ми виконали на 116%. Основними товарами, які забезпечили такі показники надходжень були моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, трактори, причепи та напівпричепи, скло та мінеральні добрива, - деталізував Андрій Чаборай.

Варто зазначити, що за підсумками дев’яти місяців поточного року, Рівненська митниця ДФС щодня перераховує до бюджету – 18,6 млн. грн.

Рівненська митниця ДФС.