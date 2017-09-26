Признаки хорошего юриста

Если вы хотите найти хорошего юриста, первым делом можете опросить своих знакомых и друзей, которые обращались к этому специалисту. Если нет такой возможности, можно потратить немного свободного времени и встретиться с несколькими юристами.

Так вы сможете решить, кто будет заниматься вашим вопросом. Хороший юрист внимательно выслушает вас. Он всегда задаст вопросы, и ознакомиться с документами по вашему вопросу. Хороший специалист до того, как озвучить ту или иную статью закона, посмотрит, что написано в Кодексе. Несмотря на то, что он хорошо знает конкретный закон, даже одна неправильная буква может многое решить.

Не нужно забывать о том, что законы все время обновляются. На grandveritas.com.ua можно получить консультацию юриста по любому вопросу. Опытный юрист никогда не кажет ничего плохого о коллегах, о лицах, которые ранее с ним работали, но что-то делали не так. Это противоречит этике юриста. Грамотный юрист предложит вам определенный план действий и все запишет на бумаге. Настоящий профессионал с радостью сделает это, ведь на слух человек может неправильно понять суть консультации.

Или за определенную сумму юрист может совершить указанные действия, и будет вас все время держать в курсе дела и при этом предоставит письменное подтверждение взятых у вас денежных средств за предоставление услуги. Профессионал предоставит четкий план предстоящей работы, и расскажет, для чего нужен каждый пункт. Он сообщит цену услуг на всех этапах, рассчитает размер госпошлины, установленной за обращение в суд. Если юрист желает сообщить стоимость позже, не тратьте свое время и смело обращайтесь к другому специалисту. Профессионал не буде брать оплату вперед, поскольку знает, что в процессе дела будут появляться расходы и их стоимость будет включена в конечную сумму, ведь он не должен их оплачивать.

Честный юрист расскажет о работе со схожими делами, и как они завершились. Он не станет давать гарантий о стопроцентной победе по делу, не будет хвастаться щеголять знакомствами с влиятельными людьми. Он вместо этого назовет статьи, которые будут регулировать отношения по конкретному делу, что поможет определить шансы на успех. Он постарается решить вопрос в досудебном порядке.

Это защитит вас от ненужных трат и тем самым сэкономит время. Главное – это результат, а не судебное разбирательство. Грамотны юрист будет беспристрастным. Если он эмоционально сопереживает когда вы рассказываете историю, лучше найти другого защитника.