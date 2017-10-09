Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неодноразове умисне неподання е-декларацій

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному провадженні за фактом умисного неподання суб'єктом декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ст. 366-1 КК України).

Встановлено, що державний службовець - керівник одного із структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, маючи 6 ранг державного службовця в межах категорії «Б», достовірно знаючи про необхідність декларування шляхом реєстрації та внесення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, умисно не подав до Єдиного державного реєстру декларацій власну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік.

У подальшому цей службовець не подав декларацію за 2016 рік при звільненні з державної служби, а також декларацію як особа, що припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.

Довідково:

Санкція статті КК передбачає покарання у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.