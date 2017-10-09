 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 ..
З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 ...


Оштрафували за несвоєчасне подання декларації
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районн ...


Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алког ...


На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотични ...


Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неоднораз ..
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному п ...


3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюд ..
Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 м ...


Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мі ..
За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельног ...
 
Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неодноразове умисне неподання е-декларацій
Переглядів Переглядів: 151  Обговорень Обговорень: (0) 9-10-2017, 08:38
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному провадженні за фактом умисного неподання суб'єктом декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ст. 366-1 КК України).
Встановлено, що державний службовець - керівник одного із структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації, маючи 6 ранг державного службовця в межах категорії «Б», достовірно знаючи про необхідність декларування шляхом реєстрації та внесення відповідних відомостей на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, умисно не подав до Єдиного державного реєстру декларацій власну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік.
У подальшому цей службовець не подав декларацію за 2016 рік при звільненні з державної служби, а також декларацію як особа, що припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування.
Довідково:
Санкція статті КК передбачає покарання у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Судитимуть начальника управління районної державної адміністрації, який вим ...
  • На лаві підсудних – керівник одного з районних підрозділів ДПС України в Р ...
  • На Рівненщині чиновника-хабарника з виконавчої служби взяли під варту
  • На Рівненщині попереджено незаконне заволодіння бюджетними коштами в особл ...
  • На Рівненщині виявлені факти розкрадання державного майна

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2017 (16)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору