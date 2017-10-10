 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 ..
З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 ...


Оштрафували за несвоєчасне подання декларації
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районн ...


Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алког ...


На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотични ...


Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неоднораз ..
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному п ...


3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюд ..
Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 м ...


Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мі ..
За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельног ...
 
На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
Переглядів Переглядів: 161  Обговорень Обговорень: (0) 10-10-2017, 09:59
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотичних речовин на 1,5 млн грн та понад 80 кг бурштину.

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, що здійснювали незаконну діяльність щодо виробництва та збуту наркотичних засобів (за ч. 2 ст. 307 КК України).
У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 4 особам, в тому числі колишньому правоохоронцю, роль якого полягала у прикритті та конспірації злочинної діяльності, організації збуту наркотичних речовин.
В межах досудового розслідування 06.10.2017 слідчі Головного управління Національної поліції в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників Рівненського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за погодженням із прокуратурою області провели санкціоновані обшуки за місцем проживання клієнтів наркодилерів. За їх результатами виявлено та вилучено близько 58 кг каміння обробленого і необробленого бурштину, наркотичні засоби (марихуана), а також стартовий пістолет, перероблений під вогнепальну зброю.
Всього ж у межах цього кримінального провадження за результатами обшуків домоволодінь фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних речовин та прекурсорів – метамфетамін, марихуану, таблетки «Циррус», 5 кг прекурсорів, орієнтовна вартість яких за цінами «чорного ринку» становить 1,5 млн грн, а також 11 одиниць зброї, боєприпаси до неї, понад 80 кг бурштину, золоті вироби, гроші, записи наркоділків про їх боржників.
На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою документування протиправної діяльності осіб, пов’язаної із незаконним наркобізнесом.
Довідково: інкримінована підозрюваним стаття Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • У Костопільському районі припинено незаконне видобування піску в промислови ...
  • Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправомірної вигоди
  • У Рівному припинено діяльність 9 гральних закладів: вилучено 175 системних ...
  • Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування ...
  • На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2017 (16)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору