На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину

У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотичних речовин на 1,5 млн грн та понад 80 кг бурштину.



Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, що здійснювали незаконну діяльність щодо виробництва та збуту наркотичних засобів (за ч. 2 ст. 307 КК України).

У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру 4 особам, в тому числі колишньому правоохоронцю, роль якого полягала у прикритті та конспірації злочинної діяльності, організації збуту наркотичних речовин.

В межах досудового розслідування 06.10.2017 слідчі Головного управління Національної поліції в Рівненській області за оперативного супроводу співробітників Рівненського управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за погодженням із прокуратурою області провели санкціоновані обшуки за місцем проживання клієнтів наркодилерів. За їх результатами виявлено та вилучено близько 58 кг каміння обробленого і необробленого бурштину, наркотичні засоби (марихуана), а також стартовий пістолет, перероблений під вогнепальну зброю.

Всього ж у межах цього кримінального провадження за результатами обшуків домоволодінь фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили значну кількість наркотичних речовин та прекурсорів – метамфетамін, марихуану, таблетки «Циррус», 5 кг прекурсорів, орієнтовна вартість яких за цінами «чорного ринку» становить 1,5 млн грн, а також 11 одиниць зброї, боєприпаси до неї, понад 80 кг бурштину, золоті вироби, гроші, записи наркоділків про їх боржників.

На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою документування протиправної діяльності осіб, пов’язаної із незаконним наркобізнесом.

Довідково: інкримінована підозрюваним стаття Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.