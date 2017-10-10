Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алкоголем. А їх склад знаходиться у селі Рачин. Туди правоохоронці і навідалися із обшуком.

Роман Панасюк, начальник Дубенського відділу поліції, повідомив: "Поліцейськими було виявлено складське приміщення, в якому знаходилися алкогольні вироби, походження яких невідоме. Факт зареєстрований до Журналу єдиного обліку та проводиться перевірка".

Алкогольні напої були різних видів та марок. Відомо, що власник цього приміщення здав його в оренду.

Алкогольні напої були різних видів та марок. Відомо, що власник цього приміщення здав його в оренду.

"Я був шокований, побачивши таку кількість алкоголю. Поліція спрацювала активно. Місцеві жителі неодноразово казали, що якісь буси заїжджали туди, що вони там робили, ми не знаємо. Вони протягом півроку займаються цим", - сказав Олександр Кривичун, Рачинський сільський голова.

Наразі поліцейські встановлюють походження алкоголю та осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину. За результатами проведеної перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.