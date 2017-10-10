Оштрафували за несвоєчасне подання декларації

За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Зокрема, прокуратурою виявлено, що посадова особа юридичної особи публічного права без поважних причин несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чим вчинила правопорушення, передбачені ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю) та ч.1 ст.45 Закону України «Про запобігання корупції».

В подальшому, за результатами проведеної перевірки Управлінням захисту економіки у Рівненській області підтверджено факт виявлених прокуратурою порушень, про що складено відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

За результатами судового розгляду справи до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн.

Рішення суду набрало законної сили.

Також до суду скеровано ще один протокол про вчинення цієї особою адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, у зв’язку з неподанням нею після звільнення з посади декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Матеріали перебувають на розгляді суду.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.