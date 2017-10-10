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Оголошено про підозру прикордоннику, причетному до контрабанди цигарок ‒ СБУ
Переглядів Переглядів: 109  Обговорень Обговорень: (0) 10-10-2017, 10:05
Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом військової прокуратури перекрили на Закарпатті контрабандну схему поставок цигарок до країн ЄС.
Правоохоронці встановили, що військовослужбовець одного з відділів Мукачівського прикордонного загону налагодив систематичне незаконне переправлення тютюнових виробів за кордон.
Оперативники СБУ задокументували факти передачі військовослужбовцем своєму колезі з іншого відділу грошей за сприяння в безперешкодному переміщенні цигарок до ЄС. Зловмисник був затриманий при передачі частини хабара.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже п’ятнадцять тисяч блоків цигарок без акцизних марок загальною вартістю понад два мільйони гривень.
Затриманому військовослужбовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.
Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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