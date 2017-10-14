 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 ..
З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 ...


Оштрафували за несвоєчасне подання декларації
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районн ...


Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алког ...


На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотични ...


Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неоднораз ..
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному п ...


3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюд ..
Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 м ...


Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мі ..
За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельног ...
 
Какую сумку и с чем носить этой осенью
Переглядів Переглядів: 302  Обговорень Обговорень: (0) 14-10-2017, 10:39

В текущем сезоне дизайнеры и стилисты делают ставки на классику, это коснулось и выбора сумок. Обратите внимание на кожаные изделия прямоугольной или квадратной формы, жесткой или полумягкой, с короткими ручками и минимумом декора. Альернатива дорогостоящим вариантами из натуральной кожи - сумки из плотного денима или гобеленовой ткани. Наилучшую компанию брендовым сумкам составит классическая одежда простого кроя.

Какую сумку и с чем носить этой осенью

 


 

Неслучайно дизайнеры и стилисты объявили эту осень сезоном классики. В прошедшие весну и лето на модных подиумах, красных дорожках и улицах больших городов процветала, так сказать, стилистическая вседозволенность. Четких рекомендаций практически не было, и огромное разнообразие фасонов и декора давало возможность сочетать все со всем. Речь об этом шла, например, в этой статье: http://www.dialog.ua/news/113888_1489788204

К осени ситуация изменилась, хотя нельзя сказать, что кардинально. Да, ставки делаются на более простые, сдержанные, классические вещи в гардеробе, но все же некоторые аксессуары продолжают быть актуальными и теперь. Это касается в первую очередь сумок, объемные варианты которых все еще в моде. Вместительная tote bag, саквояж, крупный клатч-конверт на кнопке все так же в чести. Правда, их внешний вид стал более сдержанным: исчезли брелоки, массивные пряжки, вышивка и аппликации. В тренде изделия, единственными украшениями которых являются безупречные строчки, неброский логотип (да и тот теперь зачастую размещается внутри, на подкладе), необходимый минимум изящной фурнитуры. В моде гладкая матовая кожа - лак и тиснение под рептилию уже в прошлом, хотя могут составить часть образа в стиле ретро.

Подумали стилисты и о тех, кому кожаные изделия не по карману, и о защитниках животных. Для них идеальны варианты сумок из плотного денима и гобеленовой ткани. Помните тенденцию носить аксессуар точь-в-точь такого оттенка и рисунка, что и одежда? Об этом шла речь в рекомендациях, как выбрать женские сумки в Киеве. Теперь выполнить такую задачу стало проще: текстильные модели можно легко подобрать под джинсовую одежду или заказать пошив, например, клатча и пиджака из одной и той же гобеленовой ткани.

Выбрать классический вариант - не значит темный вариант. Напротив - стилисты рекомендуют пока отложить черные, темно-коричневые, серые, оливковые, бордовые сумки. Отдайте предпочтение жизнерадостныморандевому, фиолетовому, травянисто-зеленому, песочному или нежным мятному, бледно-розовому, пудровому оттенкам.

Грамотно подобранная сумочка не только сделает ваш образ актуальным, продуманным, совершенным. Но и способна улучшить настроение, сделать вас более уверенной и спокойной, ведь классика дизайна плюс приятный цвет способны творить чудеса! 
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Как выбрать мужскую сумку
  • Женские кожаные штаны: любовь с первой носки
  • История клатча
  • Выбор мужской сумки.
  • Купить кожаные мужские сумки в Киеве и по Украине в Аксессуариум

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2017 (19)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору