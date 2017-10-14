Какую сумку и с чем носить этой осенью

В текущем сезоне дизайнеры и стилисты делают ставки на классику, это коснулось и выбора сумок. Обратите внимание на кожаные изделия прямоугольной или квадратной формы, жесткой или полумягкой, с короткими ручками и минимумом декора. Альернатива дорогостоящим вариантами из натуральной кожи - сумки из плотного денима или гобеленовой ткани. Наилучшую компанию брендовым сумкам составит классическая одежда простого кроя.

Неслучайно дизайнеры и стилисты объявили эту осень сезоном классики. В прошедшие весну и лето на модных подиумах, красных дорожках и улицах больших городов процветала, так сказать, стилистическая вседозволенность. Четких рекомендаций практически не было, и огромное разнообразие фасонов и декора давало возможность сочетать все со всем. Речь об этом шла, например, в этой статье: http://www.dialog.ua/news/113888_1489788204. К осени ситуация изменилась, хотя нельзя сказать, что кардинально. Да, ставки делаются на более простые, сдержанные, классические вещи в гардеробе, но все же некоторые аксессуары продолжают быть актуальными и теперь. Это касается в первую очередь сумок, объемные варианты которых все еще в моде. Вместительная tote bag, саквояж, крупный клатч-конверт на кнопке все так же в чести. Правда, их внешний вид стал более сдержанным: исчезли брелоки, массивные пряжки, вышивка и аппликации. В тренде изделия, единственными украшениями которых являются безупречные строчки, неброский логотип (да и тот теперь зачастую размещается внутри, на подкладе), необходимый минимум изящной фурнитуры. В моде гладкая матовая кожа - лак и тиснение под рептилию уже в прошлом, хотя могут составить часть образа в стиле ретро. Подумали стилисты и о тех, кому кожаные изделия не по карману, и о защитниках животных. Для них идеальны варианты сумок из плотного денима и гобеленовой ткани. Помните тенденцию носить аксессуар точь-в-точь такого оттенка и рисунка, что и одежда? Об этом шла речь в рекомендациях, как выбрать женские сумки в Киеве. Теперь выполнить такую задачу стало проще: текстильные модели можно легко подобрать под джинсовую одежду или заказать пошив, например, клатча и пиджака из одной и той же гобеленовой ткани. Выбрать классический вариант - не значит темный вариант. Напротив - стилисты рекомендуют пока отложить черные, темно-коричневые, серые, оливковые, бордовые сумки. Отдайте предпочтение жизнерадостныморандевому, фиолетовому, травянисто-зеленому, песочному или нежным мятному, бледно-розовому, пудровому оттенкам. Грамотно подобранная сумочка не только сделает ваш образ актуальным, продуманным, совершенным. Но и способна улучшить настроение, сделать вас более уверенной и спокойной, ведь классика дизайна плюс приятный цвет способны творить чудеса!