Какую сумку и с чем носить этой осенью

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В текущем сезоне
дизайнеры и стилисты делают ставки на классику, это коснулось и выбора сумок.
Обратите внимание на кожаные изделия прямоугольной или квадратной формы,
жесткой или полумягкой, с короткими ручками и минимумом декора. Альернатива
дорогостоящим вариантами из натуральной кожи - сумки из плотного денима или
гобеленовой ткани. Наилучшую компанию брендовым сумкам составит классическая
одежда простого кроя.
Неслучайно дизайнеры и стилисты объявили эту осень сезоном
классики. В прошедшие весну и лето на модных подиумах, красных дорожках и
улицах больших городов процветала, так сказать, стилистическая
вседозволенность. Четких рекомендаций практически не было, и огромное
разнообразие фасонов и декора давало возможность сочетать все со всем. Речь об
этом шла, например, в этой статье: http://www.dialog.ua/news/113888_1489788204.
К осени ситуация изменилась, хотя нельзя сказать, что
кардинально. Да, ставки делаются на более простые, сдержанные, классические
вещи в гардеробе, но все же некоторые аксессуары продолжают быть актуальными и
теперь. Это касается в первую очередь сумок, объемные варианты которых все еще
в моде. Вместительная tote bag, саквояж, крупный клатч-конверт на кнопке все
так же в чести. Правда, их внешний вид стал более сдержанным: исчезли брелоки,
массивные пряжки, вышивка и аппликации. В тренде изделия, единственными
украшениями которых являются безупречные строчки, неброский логотип (да и тот
теперь зачастую размещается внутри, на подкладе), необходимый минимум изящной
фурнитуры. В моде гладкая матовая кожа - лак и тиснение под рептилию уже в
прошлом, хотя могут составить часть образа в стиле ретро.
Подумали стилисты и о тех, кому кожаные изделия не по карману,
и о защитниках животных. Для них идеальны варианты сумок из плотного денима и
гобеленовой ткани. Помните тенденцию носить аксессуар точь-в-точь такого
оттенка и рисунка, что и одежда? Об этом шла речь в рекомендациях, как выбрать
женские сумки в Киеве. Теперь выполнить такую задачу стало проще:
текстильные модели можно легко подобрать под джинсовую одежду или заказать
пошив, например, клатча и пиджака из одной и той же гобеленовой ткани.
Выбрать классический вариант - не значит темный вариант.
Напротив - стилисты рекомендуют пока отложить черные, темно-коричневые, серые,
оливковые, бордовые сумки. Отдайте предпочтение жизнерадостныморандевому,
фиолетовому, травянисто-зеленому, песочному или нежным мятному,
бледно-розовому, пудровому оттенкам.
Грамотно подобранная сумочка не только сделает ваш образ
актуальным, продуманным, совершенным. Но и способна улучшить настроение,
сделать вас более уверенной и спокойной, ведь классика дизайна плюс приятный
цвет способны творить чудеса!