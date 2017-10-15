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Иконная мастерская Ковчег
Переглядів Переглядів: 189  Обговорень Обговорень: (0) 15-10-2017, 12:03
Мастерская открылась в 1998 году Киевской обл. по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Свое начало мастерская берет от союза отдельных художников с 1999 года.

В состав иконной мастерской КОВЧЕГ входят квалифицированные специалисты, которые получили дипломы московских иконописных и живописных школ (при МДА — Сергиев Посад, г.Дубна — Подмосковье, Москва). Это молодые творческие личности, главною целью которых является возрождение древних канонов и традиций иконописи и живописи . Сегодня мастерская «Ковчег» охватывает следующие направления:
— написание всех разновидностей икон;
— услуги связанные с иконостасом (проектирование, написание икон);
— храмовая роспись (проектирование, стенопись, золочение);
— реставрация древних икон или технически поврежденных;
— дополнительные художественные работы (писанка, киоты, пр.), живопись, портреты, пейзажи, натюрморты, реставрация старых и новых произведений.
Заказы принимаем в любой точке Украины и за рубежем. Мы заинтересованы в сотрудничестве с молодыми иконописцами, художниками и другими личностями, труд и деятельность которых входит в сложный и широкий комплекс церковного и живописного искусства!
Джерело: provinciyka.rv.ua
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