Иконная мастерская Ковчег

Мастерская открылась в 1998 году Киевской обл. по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира. Свое начало мастерская берет от союза отдельных художников с 1999 года.



В состав иконной мастерской КОВЧЕГ входят квалифицированные специалисты, которые получили дипломы московских иконописных и живописных школ (при МДА — Сергиев Посад, г.Дубна — Подмосковье, Москва). Это молодые творческие личности, главною целью которых является возрождение древних канонов и традиций иконописи и живописи . Сегодня мастерская «Ковчег» охватывает следующие направления:

— написание всех разновидностей икон;

— услуги связанные с иконостасом (проектирование, написание икон);

— храмовая роспись (проектирование, стенопись, золочение);

— реставрация древних икон или технически поврежденных;

— дополнительные художественные работы (писанка, киоты, пр.), живопись, портреты, пейзажи, натюрморты, реставрация старых и новых произведений.

Заказы принимаем в любой точке Украины и за рубежем. Мы заинтересованы в сотрудничестве с молодыми иконописцами, художниками и другими личностями, труд и деятельность которых входит в сложный и широкий комплекс церковного и живописного искусства!