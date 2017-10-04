За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельног ...
На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції
Переглядів: 101 Обговорень: (0)
Вчера, 17:06
Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника відділу одного з районних підрозділів поліції Закарпаття. Правоохоронці встановили, що майор вимагав від колишнього посадовця одного з державних підприємств п’ятсот доларів США за закриття раніше відкритого кримінального провадження. Оперативники спецслужби затримали поліцейського поблизу райвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара в службовому автомобілі. Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Прес-центр СБ України.