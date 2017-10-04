 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 ..
З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 ...


Оштрафували за несвоєчасне подання декларації
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районн ...


Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алког ...


На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотични ...


Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неоднораз ..
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному п ...


3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюд ..
Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 м ...


Землі Рівненщини збагатили місцеві бюджети біль як на 250 мі ..
За 9 місяців 2017 року до місцевих бюджетів Рівненської області надійшло 254,5 млн. грн. земельног ...
 
На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції
Переглядів Переглядів: 101  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 17:06
Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника відділу одного з районних підрозділів поліції Закарпаття.
Правоохоронці встановили, що майор вимагав від колишнього посадовця одного з державних підприємств п’ятсот доларів США за закриття раніше відкритого кримінального провадження.
Оперативники спецслужби затримали поліцейського поблизу райвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара в службовому автомобілі.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Оголошено про підозру прикордоннику, причетному до контрабанди цигарок R ...
  • На Закарпатті СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контра ...
  • У Рівному СБУ затримала на хабарі депутата міської ради
  • Затримали чергового хабарника
  • На Закарпатті співробітники СБУ затримали старшого державного виконавця за ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2017 (19)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору