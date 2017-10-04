На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі керівника відділу одного з районних підрозділів поліції Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що майор вимагав від колишнього посадовця одного з державних підприємств п’ятсот доларів США за закриття раніше відкритого кримінального провадження.

Оперативники спецслужби затримали поліцейського поблизу райвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара в службовому автомобілі.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поліцейському оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України.