 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомі ..
Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав винним старшого інспектора з дорожнього нагляду сект ...


Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети на майже 36 ..
З початку 2017 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 35,8 ...


Оштрафували за несвоєчасне подання декларації
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винною керівника районн ...


Правохоронці виявили алкоголю на 2 мільйони гривень
Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що невідомі проводять незаконні оборудки із алког ...


На Рівненщині в наркодилерів вилучили понад 80 кг бурштину
У фігурантів кримінального провадження щодо організації незаконного наркобізнесу вилучено наркотични ...


Судитимуть керівника підрозділу Рівненської ОДА за неоднораз ..
Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному п ...


3,4 мільярди гривень – внесок Рівненської митниці ДФС до бюд ..
Упродовж січня-вересня 2017 року Рівненська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 3 м ...
 
Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди
Переглядів Переглядів: 156  Обговорень Обговорень: (0) 21-10-2017, 12:35
Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав винним старшого інспектора з дорожнього нагляду сектору превенції Сарненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області у вчиненні корупційного злочину.
Слідчими прокуратури області встановлено, а державним обвинувачем у суді доведено, що майор поліції одержав неправомірну вигоду у сумі 500 дол США від громадянина за повернення йому зі штрафмайданчика автомобіля "БМВ-318".
Протиправну корупційну діяльність було викрито та припинено 01.02.2017 за результатами спільної операції працівників прокуратури, Управлінь Служби безпеки та внутрішньої безпеки в Рівненській області ДВБ Національної поліції України одразу після одержання поліцейським у його службовому кабінеті коштів, які вилучено у ході проведення слідчої дії.
На етапі досудового розслідування процесуальний прокурор уклав з підозрюваним угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Згідно з вироком Сарненського районного суду від 17.10.2017 затверджено угоду про визнання винуватості, працівника поліції визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 25 500 грн) з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отримання 1,4 тис дол С ...
  • Прокурор Рівненської області повідомив про підозру депутату у вимаганні та ...
  • Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправомірної вигоди
  • У Рівному судитимуть 2 поліцейських, які одержали 1 тис дол США неправомірн ...
  • У Рівному завідувача кафедри ВУЗУ викрито під час отримання 2 тис дол США н ...

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Октябрь 2017 (25)
    Сентябрь 2017 (12)
    Август 2017 (53)
    Июль 2017 (34)
    Июнь 2017 (38)
    Май 2017 (31)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору