Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди

Погодившись із позицією прокуратури, суд визнав винним старшого інспектора з дорожнього нагляду сектору превенції Сарненського відділу поліції Головного управління національної поліції в Рівненській області у вчиненні корупційного злочину.

Слідчими прокуратури області встановлено, а державним обвинувачем у суді доведено, що майор поліції одержав неправомірну вигоду у сумі 500 дол США від громадянина за повернення йому зі штрафмайданчика автомобіля "БМВ-318".

Протиправну корупційну діяльність було викрито та припинено 01.02.2017 за результатами спільної операції працівників прокуратури, Управлінь Служби безпеки та внутрішньої безпеки в Рівненській області ДВБ Національної поліції України одразу після одержання поліцейським у його службовому кабінеті коштів, які вилучено у ході проведення слідчої дії.

На етапі досудового розслідування процесуальний прокурор уклав з підозрюваним угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Згідно з вироком Сарненського районного суду від 17.10.2017 затверджено угоду про визнання винуватості, працівника поліції визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та йому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 25 500 грн) з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.