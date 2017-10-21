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В Івано-Франківську СБУ викрила військового на пропозиції хабара
Переглядів Переглядів: 118  Обговорень Обговорень: (0) 21-10-2017, 12:36
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили в Івано-Франківську військовослужбовця однієї з частин на пропозиції хабара.
Правоохоронці встановили, під час планової перевірки готовності військової техніки частини, начальник технічно-експлуатаційного підрозділу виявив розукомплектування однієї з установок, що використовується для техобслуговування військової техніки.
Капітан, відповідальний за комплектність та цілісність цієї установки, запропонував майору, який здійснював перевірку, гроші за не повідомлення командиру військової частини про виявлені порушення. Офіцер відразу повідомив правоохоронців про «пропозицію».
Оперативники затримали зловмисника неподалік від військової частини при спроби передати сім тисяч гривень хабара.
Капітану повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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